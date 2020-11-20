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Мінкульт визнав Макса Фадєєва загрозою для нацбезпеки України

Фадєєв незаконно відвідував Крим.

Мінкульт визнав Макса Фадєєва загрозою для нацбезпеки України
Фото: Телеканал Россия

Міністерство культури та інформаційної політики за поданням Служби безпеки України внесло російського музиканта Максима Фадєєва до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

Про це інформує пресслужба Мінкульту.

"11 листопада 2020 року до Міністерства культури та інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України щодо включення до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, громадянина РФ Максима Фадєєва. Відповідним наказом МКІП від 19 листопада №2319 російського музиканта було включено до переліку", - йдеться в повідомленні.

Причиною внесення Фадєєва до чорного списку стало незаконне відвідування ним Криму. Влітку 2017 року вийшов кліп за участі Макса Фадєєва та співачки Наргіз Закірової, знятий на території окупованого РФ півострова.

У жовтні Державна прикордонна служба вдруге заборонила в’їзд в Україну Борису Корчевнікову - телеведучому "Россия-1", генеральному директору релігійного телеканалу "Спас".

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