У Раді анонсують зміни у законодавство в сфері кіноіндустрії

Серед ініціатив – виплата кеш-рібейтів через "Дію", введення терміну "серіал для VOD-платформ" та інше.

Народний депутат від "Слуги народу", голова підкомітету у сфері кінематографу та реклами Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Павло Сушко анонсував зміни у законодавстві стосовно кінематографії.

Про ці зміни він розповів в рамках міжнародного форуму "Креативна Україна", який триває 19 та 20 листопада.

Так, він про звітував про прийняття законопроєктів №3377 про підтримку кіноіндустрії під час пандемії Covid-19, законопроєкту №3060, який "звільняє кіновиробників від ПДВ на експорт" та законопроєкту №3851, де "вводиться так званий культурний податок 7%, та звільняються від сплати ПДВ кінотеатри, які запровадять інклюзивні зміни – тифлокоментарі та субтитри для людей із порушеннями зору та слуху" (останній законопроєкт ще не підписано президентом – прим.).

Згідно із закорнопроєктом 3851, вищезгадані кінотеатри звільняються від податку з 1 січня 2023 року і до 1 січня 2025 року.

Також парламентський комітет працює над створенням системи єдиного електронного квитка, "яка надасть ринку прозорості і дасть можливість проаналізувати ефективність розподілу державного фінаснування".

Серед інших змін – вдосконалення системи кеш-рібейтів ("щоб позбавитись від людського фактору за допомоги застосунку "Дія"), розроблення нових правил пітчингів (в частині розширення поняття "телесеріал" – буде внесено поняття "серіал для VOD-платформ"), перегляд повноважень Ради з питань кінематографії стосовно виділення кеш-рібейтів – Рада буде приймати рішення лише у випадках, коли продакшни претендують на додаткові 5% (норма, прописана в українському законодавстві – 20+5%, і додаткові 5% – для проєктів, пов’язаних з Україною, українською тематикою чи таких, що засуджують дії держави-агресора.); приведення до відповідності європейській термінології, яка є в українському законодавстві.

Нагадаємо, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко під час форуму "Креативна Україна" заявив, що за час пандемії коронавірусу креативна індустрія України втратила 3 млрд доларів, що становить 2% ВВП.