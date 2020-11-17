У кінці жовтня артиста госпіталізували в одну з московських клінік, де він відновлювався після коронавірусу.

У вівторок, 17 листопада, на 85-му році життя помер театральний режисер Роман Віктюк.

Про це повідомляє "Интерфакс".

"Роман Григорович помер у лікарні, це сталося сьогодні", - повідомили в театрі.

Зазначається, що він помер у лікарні імені братів Бахрушиних, куди його госпіталізували в жовтні.

У кінці жовтня артиста госпіталізували в одну з московських клінік, де він відновлювався після коронавірусу.

Роман Віктюк - театральний режисер. Він народився 1936 року у Львові. З 1970-х років ставив спектаклі у різних театрах Москви. 1988 року на сцені театру "Сатирикон" поставив свій найвідоміший спектакль - "Служниці", у якому всі ролі грали чоловіки. 1991 року відкрився Театр Віктюка, першою постановкою став спектакль "М. Баттерфляй".

Усього на рахунку режисера понад 250 вистав.