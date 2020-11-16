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У Єгипті знайшли сотню мумій у кольорових саркофагах, яким 2 500 років

Цього року буде зроблене оголошення про ще одну знахідку в Саккарі.

У Єгипті знайшли сотню мумій у кольорових саркофагах, яким 2 500 років
Фото: Euronews

В селищі Саккара, що на півдні від столиці Єгипту Каїра, археологи виявили щонайменше сотню саркофагів віком понад у 2,5 тис. років.

Про це повідомляє Euronews.

Під час археологічних розкопок знайшли 40 позолочених статуй. В деяких кольорових саркофагах, віком у 2 500 років, знаходяться мумії, які окутані тканиною.

Міністр туризму та старожитностей Єгипту Халед Ель-Анані заявив, що артефакти будуть передані трьом музеям у Каїрі, де вони будуть виставлені на показ для відвідувачів. Він також зазначив, що цього року буде зроблене оголошення про ще одну знахідку в Саккарі.

Нагадаємо, на початку жовтня у Єгипті перед пресою відкрили саркофаг, якому понад 2500 років. У Саккарі знайшли 59 саркофагів, учені назвали це початком великого археологічного відкриття.

У Саккарі знаходяться щонайменше 11 пірамід, а також сотні гробниць знатних і високопоставлених осіб Стародавнього Єгипту. У некрополі є об'єкти часів Першої Династії (2920 - 2770 рр. до н.е.).

Місто розташоване за 30 км від Каїра, 3000 років тому його територію використовували для поховань, Саккара була головним некрополем Мемфіса - столиці Давнього Єгипту. Місто внесене до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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