Його передали до музею в стародавньому античному місті Арфодісіас.

Фото: DHA

У Туреччині в провінції Айдин у "чорних" археологів вилучили саркофаг, віком 2,5 тисячі років.

Про це повідомляє DHA.

"У місті Караджасу, в провінції Айдин, було виявлено незаконно викопаний саркофаг, вік якого 2,5 тисячі років", - йдеться в повідомленні.

Знахідку очистили, після цього з'ясували її вік. Зображення на стінках саркофагу дуже добре збереглися. Його передали до музею в стародавньому античному місті Арфодісіас.

Фото: dha.com.tr

Виявити "чорних" археологів вдалося завдяки безпілотникам та тепловим камерам. Жандарми оточили район та не дали зловмисникам вивезти знахідки.

Як повідомив голова директорату з питань культури і туризму провінції Айдин Умут Тунджер, розкопки у місці виявлення саркофагу тривають, поруч з першим саркофагом було виявлено ще один.

За його словами, викопаний саркофаг може належати комусь із високопосадовців цього стародавнього району, оскільки він багато оздоблений, - його зовнішню частину прикрашено зображеннями Медузи.

Нагадаємо, на початку жовтня у Єгипті перед пресою відкрили саркофаг, якому понад 2500 років. У Саккарі знайшли 59 саркофагів, учені назвали це початком великого археологічного відкриття.