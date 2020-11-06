Помер український звукорежисер та монтажер Борис Петер

Він працював на фільмах Сергія Буковського, Марини Степанської, Романа Бондарчука та інших.

Сьогодні не стало українського звукорежисера та режисера монтажу Бориса Петера.

Про це повідомляє Українська кіноакадемія на своїй сторінці у фейсбуці.

Борис Петер – лауреат премїі Української кіноакадемії "Золота Дзиґа" за роботу над стрічкою "Вулкан", де він був звукорежисером.

Загалом Борис працював на 26 стрічках як звукорежисер ("В. Сильвестров", "Тато – мамин брат", "Головна роль", "Українські шерифи" та інші) і на трьох – як режисер монтажу ("Стрімголов", "Знебарвена").

На сторінці також оголосили про збір коштів для допомоги дружині Бориса та його близьким. Переказувати кошти можна на картку за номером 4731185600146507 (Олена Постернак).

LB.ua висловлює щирі співчуття всім близьким і колегам Бориса.