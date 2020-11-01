iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Конституционный локдаун
Конституционный локдаун
19-річний син Наталії Королевської став депутатом міськради Краматорська
19-річний син Наталії Королевської став депутатом міськради Краматорська
Тимошенко прокоментувала заяву Ради Європи щодо законопроєкту Зеленського
Тимошенко прокоментувала заяву Ради Європи щодо законопроєкту Зеленського
У "Слузі народу" назвали "безальтернативним" голосування за розпуск КСУ
У "Слузі народу" назвали "безальтернативним" голосування за розпуск КСУ
Рух вулицею Мишуги у Києві відновлено (оновлено)
Рух вулицею Мишуги у Києві відновлено (оновлено)
У Раді Європи розкритикували законопроєкт Зеленського щодо КСУ
У Раді Європи розкритикували законопроєкт Зеленського щодо КСУ
Помер Шон Коннері
Помер Шон Коннері
Суд призначив учаснику cмертельної ДТП на Майдані домашній арешт і електронний браслет (оновлено)
Суд призначив учаснику cмертельної ДТП на Майдані домашній арешт і електронний браслет (оновлено)
ГоловнаКультура

Ексдержсекретар США Олбрайт і піаніст Левіт отримали нагороди від Єврейського музею у Берліні

Олбрайт і Левіт отримали “Премії за взаєморозуміння і толерантність". 

Ексдержсекретар США Олбрайт і піаніст Левіт отримали нагороди від Єврейського музею у Берліні
Фото: de.wikipedia.org

Ексдержсекретар США Мадлен Олбрайт і піаніст Ігор Левіт отримали від Єврейського музею у Берліні “Премії за взаєморозуміння і толерантність". 

Про це пише “Німецька хвиля”.

Директор Музею Хетті Берг вручила нагороду на урочистій церемонії в Скляному дворі музею. 

Через пандемію церемонія пройшла без гостей і транслювалася в прямому ефірі в режимі онлайн.

Мадлен Олбрайт отримала премію "за пристрасну діяльність, широкий політичний світогляд", а Ігор Левіт - за "мужні, чіткі заяви проти расизму, антисемітизму, гомофобії і жінконенависництва", йдеться в рішенні кураторів премії.

Почесна премія, що не передбачає грошової винагороди, була заснована Єврейським музеєм в Берліні в 2002 році. Щорічно її присуджують політикам, підприємцям і діячам культури за внесок в міжкультурний діалог і боротьбу з антисемітизмом і расизмом. 

У 2011 році цю нагороду отримала канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також