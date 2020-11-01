Ексдержсекретар США Олбрайт і піаніст Левіт отримали нагороди від Єврейського музею у Берліні

Олбрайт і Левіт отримали “Премії за взаєморозуміння і толерантність".

Ексдержсекретар США Мадлен Олбрайт і піаніст Ігор Левіт отримали від Єврейського музею у Берліні “Премії за взаєморозуміння і толерантність".

Про це пише “Німецька хвиля”.

Директор Музею Хетті Берг вручила нагороду на урочистій церемонії в Скляному дворі музею.

Через пандемію церемонія пройшла без гостей і транслювалася в прямому ефірі в режимі онлайн.

Мадлен Олбрайт отримала премію "за пристрасну діяльність, широкий політичний світогляд", а Ігор Левіт - за "мужні, чіткі заяви проти расизму, антисемітизму, гомофобії і жінконенависництва", йдеться в рішенні кураторів премії.

Почесна премія, що не передбачає грошової винагороди, була заснована Єврейським музеєм в Берліні в 2002 році. Щорічно її присуджують політикам, підприємцям і діячам культури за внесок в міжкультурний діалог і боротьбу з антисемітизмом і расизмом.

У 2011 році цю нагороду отримала канцлер Німеччини Ангела Меркель.