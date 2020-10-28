Україна домоглася відводу судді у справі "скіфського золота"

Рішення було оголошено у письмовому вигляді, без публічних слухань.

Апеляційний суд Амстердаму задовольнив прохання України у справі про "скіфське золото" щодо відводу судді у зв'язку з підтвердженням зв’язку головуючого судді з адвокатами кримських музеїв, що може свідчити про його упередженість.

Рішення було оголошено у письмовому вигляді, без публічних слухань, передає "Укрінформ".

"Для нас це дуже важлива перемога, яка дозволить розглядати справу незалежним суддею. І забезпечить принцип змагальності у цьому апеляційному провадженні. Хочу відзначити професійну та чудову роботу наших нідерландських колег. Ми розраховуємо на неупереджене судочинство", - сказав у коментарі адвокат Андрій Карнаухов.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав рішення суду великою перемогою.

"Важлива перемога у справі "cкіфського золота". Сьогодні апеляційний суд Амстердама задовольнив клопотання України про відвід одного з суддів, у неупередженості якого були сумніви. Україна надалі захищатиме свої інтереси, розраховує на об’єктивний розгляд і перемогу справедливості", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, 2 вересня Апеляційний суд Амстердама розпочав слухання щодо відводу судді у цій справі після виявлення додаткових матеріалів, що вказують на упередженість судді та його зв'язок з Російською Федерацією.

У 2016 році окружний суд Амстердама ухвалив повернути Україні експонати кримських музеїв. Предметом спору була колекція з 565 експонатів, наданих Амстердамському археологічному музею Алларда Пірсона для виставки "Крим - золотий острів у Чорному морі".

Виставка проходила 2014 року і завершилася після окупації Криму Російською Федерацією. Згідно з українським законодавством, музейні об'єкти є частиною музейного фонду України і Міністерство культури України має вирішити, куди повернуться об'єкти з нідерландської виставки.

Кримські музеї наполягають на нерозривності колекцій і на тому, що експонати, вивезені з Криму до окупації його Росією, повинні повернутися в музеї, звідки були взяті.

У зв'язку із цим у серпні 2017 року музеї окупованого Криму подали апеляційну скаргу на рішення окружного суду Амстердама.

У липні 2019 року Апеляційний суд Амстердама відклав ухвалення остаточного рішення в цій справі. У листопаді того ж року Апеляційний суд у Гаазі відмовив Україні у відводі судді у справі про "скіфське золото", заявивши, що для цього немає підстав.