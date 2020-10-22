Оголошені переможці третьої національної кінопремії "Кіноколо"

Третя Національна премія кінокритиків "Кіноколо" оголосила номінантів цього року. Як повідомляє пресслужба, найкращим фільмом стала драма "Атлантида" Валентина Васяновича.
Повний список лауреатів:
- Найкращий повнометражний ігровий фільм – "Атлантида". Режисер Валентин Васянович, продюсери Валентин Васянович, Ія Мислицька, Володимир Яценко.
- Найкращий короткометражний ігровий фільм – "Нетерпимість", режисер і продюсер - Станіслав Бітюцький.
- Найкращий документальний фільм – "Земля блакитна, ніби апельсин". Режисерка - Ірина Цилюк, продюсерка - Анна Капустіна.
- Найкращий анімаційний фільм – "Віктор Робот". Режисер - Анатолій Лавренішин, продюсерка - Олена Голубева.
- Відкриття року – "Погані дороги". Режисерка - Наталя Ворожбіт, продюсери Юрій Мінзянов, Дмитро Мінзянов.
- Найкращий режисер – Валентин Васянович, фільм "Атлантида".
- Найкращий актор – Юрій Кулініч, фільм "Погані дороги".
- Найкраща акторка – Оксана Черкашина, фільм "Погані дороги".
Премію "Кіноколо" засновано 2018 року за ініціативи Андрія Різоля, Голови Правління Асоціації “Сприяння розвитку кінематографа в Україні”.