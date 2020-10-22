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Оголошені переможці третьої національної кінопремії "Кіноколо"

Найкращий повнометражний ігровий фільм – "Атлантида".

Оголошені переможці третьої національної кінопремії "Кіноколо"
Фото: Артхаус Трафик

Третя Національна премія кінокритиків "Кіноколо" оголосила номінантів цього року. Як повідомляє пресслужба, найкращим фільмом стала драма "Атлантида" Валентина Васяновича.

Повний список лауреатів:

  • Найкращий повнометражний ігровий фільм – "Атлантида". Режисер Валентин Васянович, продюсери Валентин Васянович, Ія Мислицька, Володимир Яценко. 
  • Найкращий короткометражний ігровий фільм – "Нетерпимість", режисер і продюсер - Станіслав Бітюцький.
  • Найкращий документальний фільм – "Земля блакитна, ніби апельсин". Режисерка - Ірина Цилюк, продюсерка - Анна Капустіна.
  • Найкращий анімаційний фільм – "Віктор Робот". Режисер - Анатолій Лавренішин, продюсерка - Олена Голубева.
  • Відкриття року – "Погані дороги". Режисерка - Наталя Ворожбіт, продюсери Юрій Мінзянов, Дмитро Мінзянов.
  • Найкращий режисер – Валентин Васянович, фільм "Атлантида".
  • Найкращий актор – Юрій Кулініч, фільм "Погані дороги".
  • Найкраща акторка – Оксана Черкашина, фільм "Погані дороги".

Премію "Кіноколо" засновано 2018 року за ініціативи Андрія Різоля, Голови Правління Асоціації “Сприяння розвитку кінематографа в Україні”.

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