Оголошені переможці третьої національної кінопремії "Кіноколо"

Третя Національна премія кінокритиків "Кіноколо" оголосила номінантів цього року. Як повідомляє пресслужба, найкращим фільмом стала драма "Атлантида" Валентина Васяновича.

Повний список лауреатів:

Найкращий повнометражний ігровий фільм – "Атлантида". Режисер Валентин Васянович, продюсери Валентин Васянович, Ія Мислицька, Володимир Яценко.

– "Атлантида". Режисер Валентин Васянович, продюсери Валентин Васянович, Ія Мислицька, Володимир Яценко. Найкращий короткометражний ігровий фільм – "Нетерпимість", режисер і продюсер - Станіслав Бітюцький.

– "Нетерпимість", режисер і продюсер - Станіслав Бітюцький. Найкращий документальний фільм – "Земля блакитна, ніби апельсин". Режисерка - Ірина Цилюк, продюсерка - Анна Капустіна.

– "Земля блакитна, ніби апельсин". Режисерка - Ірина Цилюк, продюсерка - Анна Капустіна. Найкращий анімаційний фільм – "Віктор Робот". Режисер - Анатолій Лавренішин, продюсерка - Олена Голубева.

– "Віктор Робот". Режисер - Анатолій Лавренішин, продюсерка - Олена Голубева. Відкриття року – "Погані дороги". Режисерка - Наталя Ворожбіт, продюсери Юрій Мінзянов, Дмитро Мінзянов.

– "Погані дороги". Режисерка - Наталя Ворожбіт, продюсери Юрій Мінзянов, Дмитро Мінзянов. Найкращий режисер – Валентин Васянович, фільм "Атлантида".

– Валентин Васянович, фільм "Атлантида". Найкращий актор – Юрій Кулініч, фільм "Погані дороги".

– Юрій Кулініч, фільм "Погані дороги". Найкраща акторка – Оксана Черкашина, фільм "Погані дороги".

Премію "Кіноколо" засновано 2018 року за ініціативи Андрія Різоля, Голови Правління Асоціації “Сприяння розвитку кінематографа в Україні”.