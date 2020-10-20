Архів львівського неофіційного мистецтва виклали у відкритий доступ

16 жовтня у львівському Палаці Потоцьких відбулася презентація проєкту «UU#Lviv» — другого тому електронного архіву українського неофіційного мистецтва, створеного за підтримки Українського культурного фонду.

Про це повідомляють ініціатори проєкту.

У співпраці з мистецтвознавцем Богданом Мисюгою команда аукціонного дому «Дукат» провела дослідження альтернативної художньої культури Львова 1950–1980-х років і сформувала львівський розділ Архіву українського неофіційного мистецтва, опублікованого на сайті.

У ході роботи над проєктом було оцифровано понад 2 000 творів живопису, графіки та скульптури, що зберігаються у закритих приватних зібраннях і музейних фондах, укладено детальні біографії митців, зібрано бібліографічні дані та знайдено унікальні архівні матеріали.

Відтепер у цифровому просторі можна ознайомитися з масивом робіт генія театрального мистецтва Євгена Лисика, маловідомими творами Карла Звіринського та учнів його підпільної академії — Петра Марковича, Олега Мінька, Романа Петрука Зеновія Флінти та Олександри Цегельської; переглянути унікальну й тиражовану графіку Леопольда Левицького та Олександра Аксініна, а також маловивчений спадок Генрієтти Левицької та Богдана Сойки.

На сайті розміщені профайли з упорядкованими відомостями про 16 львівських художників, а до кінця жовтня у розділі UU#Lviv буде опубліковано дослідницьку роботу мистецтвознавця Богдана Мисюги, де автор аналізує тенденції розвитку та особливості львівського неофіційного мистецтва.

Сайт Архіву українського неофіційного мистецтва «Ukrainian Unofficial» розпочав свою роботу минулого року. Тоді було представлено розділ, присвячений київській художній культурі. Наразі у відкритому загальнодоступному електронному архіві опубліковано два розділи: #Kyiv та #Lviv, у яких міститься понад 5 000 оцифрованих творів художників, чиї імена пов’язані з явищем неофіційної художньої культури 1950-1980-х рр. Більшість фото- та відеоматеріалів надано проекту на унікальних правах. Цей сайт надає вивірені дані про митців, їх творчий спадок і знайомить зі специфікою українського нонконформізму.

Нагадаємо, у жовтні у Львові має відкритись Музей львівського модернізму.