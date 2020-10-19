Видавництво книги про Стуса, проти якої судився Медведчук, подасть апеляцію

"Цей суд – прямий і очевидний доказ того, що справа, за яку боровся Стус, – незавершена".

Видавництво Vivat оскаржить рішення Дарницького районного суду Києва про заборону розповсюдження книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса".

Такою є офіційна позиція видавництва, повідомила маркетингова директорка Катерина Аврамчук.

"Цей суд – прямий і очевидний доказ того, що справа, за яку боровся Стус, – незавершена, – йдеться в повідомленні. – Ми були готові до такого рішення, адже було б наївно сподіватись, що в боротьбі з таким суперником, ми переможемо одразу. Натомість, ми не розраховували, що ми настільки недалеко пішли від тих часів, коли відбувався сам суд над Василем Стусом. У нас була надія на те, що часи змінились".

"Ми прийняли непросте фінансове, але цілком зрозуміле для нас з точки зору моралі рішення йти в Апеляційний суд. Заява буде подана як тільки ми отримаємо повний текст рішення суду", – додають у Vivat.

Нагадаємо, згідно з рішенням судді Дарницького районного суду Марини Заставенко, з книги "Справа Василя Стуса" мають бути видалені фрази:

“... чи була можливість у Стуса обрати "менше зло". Проте є фактом, що наданого, підтримуваного держбезпекою адвоката звали Віктор Медведчук»

“...Медведчук на суді визнав, що всі «злочини», нібито вчинені його підзахисним, «заслуговують на покарання”

“... він (мається на увазі Віктор Медведчук) фактично підтримав звинувачення. Навіщо прокурори, коли є такі безвідмовні адвокати?...”

“...розпинав поета (мається на увазі Василя Стуса) — призначений державою адвокат Медведчук”

“...шістка комуністичної системи Медведчук…”

“Злочин перед поетом юрист Медведчук здійснив ще й тим, що не повідомив родині про початок розгляду справи… Боявся КГБ чи просто завжди був циніком та аморальним типом?”.

"Цивільну справу за позовом Медведчука до Кіпіані та ТОВ "Віват" задовольнити частково, визнати недостовірною та такою, що порушує особисті немайнові права Медведчука на повагу до честі та гідності, недоторканості ділової репутації інформацію, поширену у книзі "Справа Василя Стуса", - оголосила суддя.

Фото: Якабу

Нагадаємо також, у 2018 році був подібний скандал довкола фільму про Василя Стуса. З нього тоді прибрали всі сцени, де фігурує Медведчук. Пізніше, після суспільного розголосу, сцени дозняли, і фільм вийшов 2019 року під назвою "Заборонений".