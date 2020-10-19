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​Netflix у Києві знімає документальний фільм або серіал про протести в Білорусі, - радник Тихановської

Зйомки проходять у Мінську, а також у Києві та Вільнюсі.

​Netflix у Києві знімає документальний фільм або серіал про протести в Білорусі, - радник Тихановської
Фото: Сергей Нужненко

Стрімінговий портал Netflix готує до виробництва документальний фільм або серіал про протести в Білорусі.

Про це повідомив у Telegram радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської з міжнародних справ Франтішек Вячорка.

"Уже два місяці британська знімальна група фільмує документальну стрічку чи серіал про білоруські протести, що має вийти на Netflix. Герої - демонстранти, Координаційна рада і Світлана Тихановська. Зйомки проходять у Мінську, а також у Києві та Вільнюсі", - йдеться в повідомленні.

Вячорка також додав, що членів знімальної групи вже навіть затримували.

Як повідомляли, з літа Netflix знімає свій перший фільм в Україні - комедійний бойовик про політичні інтриги на державному рівні – The Last Mercenary. Левова частина зйомок проходить у Києві. Також зніматимуть у Парижі. За сюжетом, події розгортатимуться у Франції. Серед головних акторів – Жан-Клод Ван Дамм і Албан Іванов.

Нагадаємо, з 9 серпня в Білорусі тривають масові протести.  Демонстранти виступають проти офіційних результатів президентських виборів, згідно з якими перемогу здобув Олександр Лукашенко.

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