​Netflix у Києві знімає документальний фільм або серіал про протести в Білорусі, - радник Тихановської

Зйомки проходять у Мінську, а також у Києві та Вільнюсі.

Стрімінговий портал Netflix готує до виробництва документальний фільм або серіал про протести в Білорусі.

Про це повідомив у Telegram радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської з міжнародних справ Франтішек Вячорка.

"Уже два місяці британська знімальна група фільмує документальну стрічку чи серіал про білоруські протести, що має вийти на Netflix. Герої - демонстранти, Координаційна рада і Світлана Тихановська. Зйомки проходять у Мінську, а також у Києві та Вільнюсі", - йдеться в повідомленні.

Вячорка також додав, що членів знімальної групи вже навіть затримували.

Як повідомляли, з літа Netflix знімає свій перший фільм в Україні - комедійний бойовик про політичні інтриги на державному рівні – The Last Mercenary. Левова частина зйомок проходить у Києві. Також зніматимуть у Парижі. За сюжетом, події розгортатимуться у Франції. Серед головних акторів – Жан-Клод Ван Дамм і Албан Іванов.

Нагадаємо, з 9 серпня в Білорусі тривають масові протести. Демонстранти виступають проти офіційних результатів президентських виборів, згідно з якими перемогу здобув Олександр Лукашенко.