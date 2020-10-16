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Disney попереджає про расизм у мультфільмах про Пітера Пена, Дамбо та "Книга джунглів"

В компанії вважають, що в програмах є негативні зображення та/або жорстоке поводження з людьми або культурами.

Disney попереджає про расизм у мультфільмах про Пітера Пена, Дамбо та "Книга джунглів"
Фото: userserve-ak.last.fm

Класичні анімаційні фільми студії Disney "Пітер Пен", "Книга джунглів" і "Дамбо" отримали попереджувальні повідомлення щодо того, що вони містять застарілі або стереотипні зображення людей відповідно до їх кольору шкіри.

Про це повідомляє Telegraph.

"Ця програма включає негативні зображення та/або жорстоке поводження з людьми або культурами", - йдеться в повідомленні на екрані.

Відповідний напис з'являється у вигляді короткої графіки на потоковому сервісі Disney +, оскільки деякі старі фільми відбираються для перегляду.

"Тоді ці стереотипи були помилковими і зараз є помилковими. Замість того, щоб видалити цей вміст, ми хочемо визнати його шкідливий вплив, навчитися на ньому та викликати розмову, щоб створити більш інклюзивне майбутнє разом", - заявили в компанії.

Кіностудія заявила, що у фільмі "Пітер Пен" 1953 року корінні американці називаються "червоношкірими", а танці в головних уборах Пітера та загублених хлопчиків є "формою глузування та привласнення культури та образності корінних народів".

Щодо фільму "Аристокоти" 1970 року, вказівка стосується одного з котів, зазначаючи, що він "співає "ламаною" англійською мовою, озвучений білим актором, і грає на піаніно паличками".

Інші фільми 1950-х, 1960-х та 1970-х років з новим попередженням, включають "Леді та волоцюгу" та швейцарську сім'ю Робінзонів.

Нагадаємо, у червні стрімінговий сервіс HBO Max прибрав фільм "Віднесені вітром" через расизм. У заяві HBO Max йдеться, що фільм 1939 року був "продуктом свого часу" й зобразив "етнічні та расові забобони", які "були неправильними тоді й неправильні сьогодні".Сервіс пізніше збирається повернути "Віднесені вітром" у свою колекцію з "обговоренням їх історичного контексту".

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