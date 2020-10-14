У Києві відбудеться зустріч із французьким фотографом Антуаном д’Агатою

Один із найвідоміших фотографів Франції представить свою нову серію робіт, зняту під час карантину.

19 жовтня у кінотеатрі "Київська Русь" відбудеться зустріч з Антуаном д’Агатою.

Як повідомляють організатори, на зустрічі відбудеться лекція та спілкування із фотографом, а також можна буде побачити на великому екрані його проєкт-переживання — "Оголене життя" (La vie nue), серію про локдаун у Франції.

"Люди блукають без мети порожнім містом, переповнені коридори лікарень, незрима загроза, медсестри, які проводять щоденні ритуали життя і смерті. У цих кадрах д’Агата перетворив реальність на галюцинацію, та лише для того, щоб краще розкрити її трагічний вимір", – йдеться в анонсі події.

Антуан д’Агата — художник і режисер, один із найуспішніших і радикальних фотографів Франції. Вчився у Міжнародному центрі фотографії в Нью-Йорку у Нан Голдінг і Ларрі Кларка. Лауреат Призу Ньєпса для молодих фотографів, член агенції Magnum Photos. На своїх воркшопах д’Агата вчить фотографів проживати те, що вони знімають. Він уміє занурити глядачів у моторошну атмосферу, від якої не відірвати погляду. Його реальність розмита, хитка, трагічна. Така, якою її відчув увесь світ цього року.

Зустріч відбудеться 19 жовтня у великому залі кінотеатру "Київська Русь", початок о 19:30. Квитки – на сайті кінотеатру.

Кількість місць обмежена відповідно до карантинних вимог, усі карантинні заходи дотримані. Під час зустрічі буде переклад українською мовою.

Організатори: Французький інститут спільно з онлайн-журналом про фотографію та візуальну культуру Bird in Flight.