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Помер автор хіта "Намалюй мені ніч" Микола Петренко

Поету було 94 роки.

Помер автор хіта "Намалюй мені ніч" Микола Петренко
Микола Петренко
Фото: http://tvoemisto.tv/

На 95-му році життя у Львові помер відомий український письменник і поет Микола Петренко. Про це пише Zaxid.net.

Поет відійшов вранці у суботу, 10 жовтня, в одній із міських лікарень, де перебував останні кілька тижнів.

Микола Петренко створив низку відомих пісень з Володимиром Івасюком, Ігорем Білозором, Миколою Колессою, Анатолем Кос-Анатольським, Богданом Весоловським. 

Петренко є автором тексту популярної пісні "Намалюй мені ніч", музику для якої написав Мирослав Скорик

Він був членом Національної спілки письменників України, лауреатом багатьох літературних премій, а у 2011 році йому призначили державну стипендію як видатному діячу культури і мистецтва.

Микола Петренко народився у 1925 році в Полтавській області. Під час Другої світової був вивезений на примусові роботи до Німеччини. За спробу втечі відбував покарання в в нацистських концтаборах. Після закінчення війни пройшов фільтраційні та трудові табори в СРСР, зокрема на Камчатці. У неволі почав писати перші вірші.

У 1951 році Микола Петренко закінчив факультет журналістики Львівського університету. Працював у місцевих газетах, редактором Львівського телебачення, кореспондентом "Літературної України". У 1957 році вийшла перша поетична збірка "Дні юності". 

Загалом Микола Петренко є автором понад 100 книг: поетичних збірок, прози, п’єс, публіцистики.

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