Нобелівську премію з літератури отримала поетеса Луїза Глюк

Премію вручили за "її безпомилковий поетичний голос, який із суворою красою робить індивідуальне існування універсальним".

Лауреаткою Нобелівської премії з літератури у 2020 році стала американська поетеса Луїза Глюк.

Про це повідомила пресслужба Нобелівського комітету.

Премію вручили за "її безпомилковий поетичний голос, який із суворою красою робить індивідуальне існування універсальним".

Луїза Глюк народилася 1943 року в Нью-Йорку. З 2004 року співпрацює з Єльським університетом. Вона є членом Американського філософського товариства та авторкою понад десятка поетичних збірок.

Нагадаємо, вчора Нобелівську премію з хімії вручили за новий метод редагування геному. День перед тим за вивчення чорних дір присудили Нобелівську премію з фізики.