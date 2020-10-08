Трамп назвав зараження COVID-19 "замаскованим благословенням від Бога"

Президент США Дональд Трамп заявив, що діагноз COVID-19 був для нього замаскованим благословенням від Бога.

Про це президент США заявив у відеозверненні, яке оприлюднене у твіттері.

"Я думаю, що це було благословення від Бога, що я зловив його (COVID-19, - ред). Це було замаскованим благословенням", - сказав він.

Президент США розповів, що під час лікування від коронавірусу в Національному військово-медичному центрі Волтера Ріда йому дали препарат, який надзвичайно швидко допоміг відновитися. Тепер ці та інші ліки планують безкоштовно передати в медустанови.

"Я почувався погано, через якийсь час мені дали "Регенерон" і інші речі, але, на мою думку, ця була ключова. Це було неймовірно, я відчув себе краще в той самий момент", - сказав Дональд Трамп.

Також він уточнив, що дав дозвіл в екстреному порядку використовувати згаданий препарат і його аналоги, і їх направлять в лікарні безкоштовно.

"У нас є сотні тисяч практично готових доз. У мене готовий дозвіл на екстрене використання, ми його підпишемо просто зараз", - додав Трамп.

Трамп наголосив, що для нього направити ліки людям, котрі перебувають у важкому стані, важливіше, ніж вакцина.

A MESSAGE FROM THE PRESIDENT! pic.twitter.com/uhLIcknAjT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

Результати тестів на COVID-19 підтвердили хворобу у Дональда Трампа і його дружини Меланії 2 жовтня. Наступного дня Трампа госпіталізували. 5 жовтня хворий на CОVID-19 Трамп заявив, що залишає госпіталь та повертається до Білого дому.

Позитивний тест на COVID-19 також отримала близька помічниця президента США Гоуп Гікс. Тести на ковід також здали віцепрезидент США Майк Пенс і його дружина, а також голова Мінфіну США Стівен Мнучін. Їхні тести показали негативний результат. Держсекретар Майк Помпео, який перебував у європейському турне, теж здав аналіз на коронавірус COVID-19, його результати негативні. Тест Байдена на коронавірус виявився негативним.

5 жовтня речниця Білого дому Кейлі Макенані повідомила, що отримала позитивний результат тестування на коронавірус.

За даними телеканалу АВС, на цей момент зафіксовано 34 випадки зараження високопоставлених співробітників американської адміністрації та осіб, з якими вони були в контакті, передає Інтерфакс-Україна.

У внутрішньому документі Федерального агентства з управління в надзвичайних ситуаціях (FEMA), на який посилається телеканал, наголошується, що серед інфікованих президент Дональд Трамп, його дружина Меланія, прес-секретар глави держави, директор його передвиборного штабу, голова Національного комітету Республіканської партії, помічники президента Гоуп Гікс і Стівен Міллер.

АВС наголошує, що нові дані свідчать і про "зростаючу кризу в Білому домі", і те, що урядові чиновники намагалися блокувати інформацію про поширення інфекції.