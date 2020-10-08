На виплати медикам через COVID-19 виділили понад 233 млн грн, - Мінсоцполітики

На виплати компенсацій медичним працівникам через COVID-19 з Фонду боротьби із коронавірусом виділили понад 233 млн гривень.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики на запит Радіо Свобода.

"Міністерству соціальної політики із фонду виділено кошти на бюджетну програму «Фінансова допомога Фонду соціального страхування України, яка виділена із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2, та її наслідками для виплати страхових виплат медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров’я та членам їхніх сімей» на загальну суму 233,322 млн гривень", – сказано у повідомленні.

Раніше повідомляли, що МОЗ за 4 місяці витратило менш ніж 2% з антиковідного Фонду.

МОЗ обіцяло почати виплачувати медикам підвищені зарплати в кінці вересня.