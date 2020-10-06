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У світі 35,7 мільйона інфікованих коронавірусом

Україна перебуває на 25 місці серед країн світу за кількістю хворих на COVIID-19.

У світі 35,7 мільйона інфікованих коронавірусом
Фото: EPA/UPG

У світі зафіксовано 35,7 мільйона випадків коронавірусу.

Про це свідчать дані Worldometer.

Від COVID-19 померло 1 046 079 людей, одужало - 26 878 379.

Найбільше хворих у США - 7 679 644, померли - 215 032, одужали - 4 895 078.

На другій позиції - Індія. Там на коронавірус захворіло 6 685 082.

Третє місце посіла Бразилія з 4 940 499 інфікованими коронавірусом.

Україна перебуває на 25 місці серед країн світу за кількістю хворих на COVIID-19.

Нагадаємо, в Україні впродовж 5 жовтня коронавірус лабораторно підтвердили у 4348 осіб, одужали 2 149 пацієнтів, 90 людей з підтвердженим ковідом померли.

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