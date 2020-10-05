У МОЗ назвали умову повернення до жорсткого карантину

Якщо ситуація з поширенням епідемії коронавірусу буде погіршуватися, МОЗ ініціюватиме повернення більш жорстких карантинних обмежень.

Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив 4 жовтня, інформує пресслужба МОЗ.

“Зрозуміло, що "локдаун" - це найкращий шлях, щоб розірвати ланцюг передачі інфекції. Але нам також потрібно було знайти баланс між економікою та протиепідемічними заходами, щоб не зупиняти економіку. Я вважаю, що ми знайшли такий баланс, але водночас необхідно й надалі виконувати всі рекомендації від МОЗ. Але у разі якщо ситуація буде приймати загрозливий характер, Міністерство охорони здоров'я буде пропонувати повернення до більш жорстких карантинних заходів”, - сказав Степанов.

Очільник МОЗ переконаний, що жорсткіше дотримання карантинних норм безпосередньо впливає на зменшення кількості хворих COVID-19.

"24 вересня, коли Тернопіль перейшов у “червону” категорію епідемічної небезпеки, показник захворюваності на 100 тис. населення за 14 днів там складав 615 хворих. Через тиждень він знизився до 484. Тобто ми одразу бачимо, що введення цих обмежувальних заходів допомагає знизити рівень захворюваності", - зазначив він.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні позитивний результат тесту на коронавірус отримали 3 774 особи, 33 хворих померли. 1 145 пацієнтів одужали.

З 30 вересня по 3 жовтня в Україні щодоби реєстрували більше 4 тисяч нових інфікованих. Найвищий показник смертності з початку епідемії в країні зафіксували 2 жовтня - тоді внаслідок коронавірусу померли 92 пацієнти.

Очільник МОЗ вважає, що цього тижня Україна перетне позначку в 5 тисяч нових хворих на COVID-19 за добу.