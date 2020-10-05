За минулу добу в армії виявили 19 нових випадків коронавірусу

В ЗСУ на COVID-19 хворіє 721 людина.

За минулу добу в Збройних Силах України зафіксували 19 нових випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба Командування Медичних Сил ЗСУ.

"За минулу добу зареєстровано 19 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.З них у закладах охорони здоров’я перебуває 3 особи", - йдеться в повідомленні.

В ЗСУ також додали, що станом на 10.00 5 жовтня в Збройних Силах України на коронавірус хворіє 721 людина. Всього за час пандемії одужало 2484 особи, летальних випадків – 10.

На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 538 людей. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 188 осіб.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні позитивний результат тесту на коронавірус отримали 3 774 особи, 33 хворих померли. 1 145 пацієнтів одужали.