За добу ​позитивний тест на COVID-19 в Україні отримали 3 774 особи

За минулу добу в Україні позитивний результат тесту на коронавірус отримали 3 774 особи, 33 хворих померли. 1 145 пацієнтів одужали.
Про це свідчать дані РНБО та Міністерства охорони здоров'я.
Найбільше нових випадків захворювання - у Харківській області (446).
У Києві вперше за два з половиною місяці, з 24 липня, зменшилась кількість хворих - за добу одужали 399 пацієнтів, а нових випадків захворювання в столиці діагностували 286.
Найменше випадків ковіду - у Кіровоградській область (1 184), за добу було виявлено чотири нових випадки. Раніше найменше інфікованих було на Луганщині. Зараз там 1 294 хворих, шестеро з яких виявлено за останню добу.
Всього в Україні станом на ранок 5 жовтня 230 236 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 430 летальних, 101 252 пацієнти одужали.
Статистика у регіонах:
- Вінницька область - 6 822 випадки;
- Волинська область - 8734 випадки;
- Дніпропетровська область - 7 137 випадків;
- Донецька область - 4 413 випадків;
- Житомирська область - 6 934 випадки;
- Закарпатська область - 10 219 випадків;
- Запорізька область - 4 630 випадків;
- Івано-Франківська область - 14 345 випадків;
- Кіровоградська область - 1 184 випадки;
- м. Київ - 24 736 випадків;
- Київська область - 9 918 випадків;
- Львівська область - 21 294 випадки;
- Луганська область - 1 294 випадки;
- Миколаївська область - 3 819 випадків;
- Одеська область - 14 729 випадків;
- Полтавська область - 2 965 випадків;
- Рівненська область - 13 248 випадків;
- Сумська область - 5 453 випадки;
- Тернопільська область - 14 421 випадок;
- Харківська область - 20 964 випадки;
- Херсонська область - 1 496 випадків;
- Хмельницька область - 6 968 випадків;
- Чернівецька область - 15 286 випадків;
- Черкаська область - 4 550 випадків;
- Чернігівська область - 4 677 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, станом на ранок 5 жовтня у світі зареєстрували 249 546 нових випадків захворювання, померли за добу - 4 013 людини.