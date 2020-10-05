За добу ​позитивний тест на COVID-19 в Україні отримали 3 774 особи

За минулу добу в Україні позитивний результат тесту на коронавірус отримали 3 774 особи, 33 хворих померли. 1 145 пацієнтів одужали.

Про це свідчать дані РНБО та Міністерства охорони здоров'я.

Найбільше нових випадків захворювання - у Харківській області (446).

У Києві вперше за два з половиною місяці, з 24 липня, зменшилась кількість хворих - за добу одужали 399 пацієнтів, а нових випадків захворювання в столиці діагностували 286.

Найменше випадків ковіду - у Кіровоградській область (1 184), за добу було виявлено чотири нових випадки. Раніше найменше інфікованих було на Луганщині. Зараз там 1 294 хворих, шестеро з яких виявлено за останню добу.

Всього в Україні станом на ранок 5 жовтня 230 236 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 430 летальних, 101 252 пацієнти одужали.

Статистика у регіонах:

Вінницька область - 6 822 випадки;

Волинська область - 8734 випадки;

Дніпропетровська область - 7 137 випадків;

Донецька область - 4 413 випадків;

Житомирська область - 6 934 випадки;

Закарпатська область - 10 219 випадків;

Запорізька область - 4 630 випадків;

Івано-Франківська область - 14 345 випадків;

Кіровоградська область - 1 184 випадки;

м. Київ - 24 736 випадків;

Київська область - 9 918 випадків;

Львівська область - 21 294 випадки;

Луганська область - 1 294 випадки;

Миколаївська область - 3 819 випадків;

Одеська область - 14 729 випадків;

Полтавська область - 2 965 випадків;

Рівненська область - 13 248 випадків;

Сумська область - 5 453 випадки;

Тернопільська область - 14 421 випадок;

Харківська область - 20 964 випадки;

Херсонська область - 1 496 випадків;

Хмельницька область - 6 968 випадків;

Чернівецька область - 15 286 випадків;

Черкаська область - 4 550 випадків;

Чернігівська область - 4 677 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, станом на ранок 5 жовтня у світі зареєстрували 249 546 нових випадків захворювання, померли за добу - 4 013 людини.