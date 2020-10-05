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За добу ​позитивний тест на COVID-19 в Україні отримали 3 774 особи

Найбільше нових випадків захворювання - у Харківській області.

За добу ​позитивний тест на COVID-19 в Україні отримали 3 774 особи
Фото: EPA/UPG

За минулу добу в Україні позитивний результат тесту на коронавірус отримали 3 774 особи, 33 хворих померли. 1 145 пацієнтів одужали.

Про це свідчать дані РНБО та Міністерства охорони здоров'я.

Найбільше нових випадків захворювання - у Харківській області (446).

У Києві вперше за два з половиною місяці, з 24 липня, зменшилась кількість хворих - за добу одужали 399 пацієнтів, а нових випадків захворювання в столиці діагностували 286.

Найменше випадків ковіду - у Кіровоградській область (1 184), за добу було виявлено чотири нових випадки. Раніше найменше інфікованих було на Луганщині. Зараз там 1 294 хворих, шестеро з яких виявлено за останню добу.

Всього в Україні станом на ранок 5 жовтня  230 236 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 430 летальних, 101 252 пацієнти одужали. 

Статистика у регіонах:

  • Вінницька область - 6 822 випадки;
  • Волинська область - 8734 випадки;
  • Дніпропетровська область - 7 137 випадків;
  • Донецька область - 4 413 випадків;
  • Житомирська область - 6 934 випадки;
  • Закарпатська область - 10 219 випадків;
  • Запорізька область - 4 630 випадків;
  • Івано-Франківська область - 14 345 випадків;
  • Кіровоградська область - 1 184 випадки;
  • м. Київ - 24 736 випадків;
  • Київська область - 9 918 випадків;
  • Львівська область - 21 294 випадки;
  • Луганська область - 1 294 випадки;
  • Миколаївська область - 3 819 випадків;
  • Одеська область - 14 729 випадків;
  • Полтавська область - 2 965 випадків;
  • Рівненська область  - 13 248 випадків;
  • Сумська область - 5 453 випадки;
  • Тернопільська область - 14 421 випадок;
  • Харківська область - 20 964 випадки;
  • Херсонська область - 1 496 випадків;
  • Хмельницька область - 6 968 випадків;
  • Чернівецька область - 15 286 випадків;
  • Черкаська область - 4 550 випадків;
  • Чернігівська область - 4 677 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, станом на ранок 5 жовтня у світі зареєстрували 249 546 нових випадків захворювання, померли за добу - 4 013 людини.

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