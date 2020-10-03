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Порошенка госпіталізували через коронавірус

Ковід також виявили у доньки п’ятого президента.

Порошенка госпіталізували через коронавірус
Петро Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

П’ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, у якого раніше діагностували коронавірус, госпіталізували. Про це повідомила його дружина Марина Порошенко у суботу, 3 жовтня.

"Петро Олексійович госпіталізований в одну з київських лікарень, яка лікує хворих на коронавірус. Попри те, що мій чоловік має двостороннє запалення легенів, він має сильну волю і демонструє її у боротьбі з хворобою. Він чітко дотримується прописаного протоколу лікування", - написала дружина політика.

Вона додала, що з коронавірусом також бореться їхня донька.

Нагадаємо, Петро Порошенко повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус, 29 вересня. Він розповів, що звик переносити хвороби на ногах, однак ковід виявився "значно підступнішим". Експрезидент планував лікуватися вдома. Водночас у Марини Порошенко тест на коронавірус показав негативний результат.

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