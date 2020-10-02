Число нових випадків ковіду в Україні перевищило 4,5 тисячі за добу

За минулу добу, 1 жовтня, в Україні лабораторно підтвердили рекордну від початку пандемії кількість нових випадків ковіду - 4 633. Загалом із початку спалаху в Україні коронавірусом заразилися вже 217 661 осіб.

Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Побороти коронавірусну недугу вдалося ще 2 148 пацієнтам. 68 людей з діагностованим COVID-19 померли.

Найвищий приріст добової захворюваності у Києві (447), Харківській (460) та Дніпропетровській (334) областях.

Понад двісті нових випадків ковіду за минулу добу виявили в Одеській (280), Хмельницькій (244), Сумській (242), Львівській (236), Тернопільській (229) і Рівненській (216) областях.

Зараз в Україні на коронавірус хворіє 116 809 людей, одужала 96 591 особа. Жертвами ковіду стали 4 261 українців.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 6 452 випадки;

Волинська область - 8 325 випадків;

Дніпропетровська область - 6 422 випадки;

Донецька область - 3 650 випадків;

Житомирська область - 6 265 випадків;

Закарпатська область - 10 004 випадки;

Запорізька область - 4 284 випадки;

Івано-Франківська область - 13 968 випадків;

Кіровоградська область - 1 141 випадок;

м. Київ - 23 602 випадки;

Київська область - 9 428 випадків;

Львівська область - 20 826 випадків;

Луганська область - 1 140 випадків;

Миколаївська область - 3 369 випадків;

Одеська область - 14 069 випадків;

Полтавська область - 2 512 випадків;

Рівненська область - 12 770 випадків;

Сумська область - 4 677 випадків;

Тернопільська область - 13 996 випадків;

Харківська область - 19 588 випадків;

Херсонська область - 1 250 випадків;

Хмельницька область - 6 432 випадки;

Чернівецька область - 14 787 випадків;

Черкаська область - 4 295 випадків;

Чернігівська область - 4 409 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зауважимо, що в Україні третій день поспіль фіксують антирекорд за кількістю нових випадків інфікування коронавірусом. За минулу добу COVID-19 підтвердили у 4069 осіб. За день до цього за добу виявили 4027 випадків коронавірусу.

ВООЗ прогнозує в Україні по 7-9 тисяч нових випадків COVID-19 щодня до кінця року.