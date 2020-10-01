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У Києві виявили ще 377 хворих на коронавірус

Померло 10 людей, 231 одужала.

У Києві виявили ще 377 хворих на коронавірус
Фото: EPA/UPG

За минулу добу в Києві ще 377 людей захворіли на коронавірус. Усього в столиці зафіксували 23 155 випадків COVID-19.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

"Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 23 155. Захворіли:

  • 190 жінок віком від 18 до 88 років.
  • 148 чоловіків віком від 19 до 86 рокiв.
  • 22 дівчинки від 1 до 17 років і 17 хлопчиків від 1 до 16 років. 

Захворіли і 16 медиків", - йдеться в повідомленні.

За минулу добу у столиці померли 10 людей. Усього коронавірус забрав життя 391 киянина.

Одужала за минулу добу 231 людина. Усього коронавірус подолав 6 941 мешканець Києва. До лікарень столиці госпіталізували 45 пацієнтів. Решта – на самоізоляції під контролем лікарів.

Фото: пресслужба КМДА

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 4 069 нових випадків COVID-19. Одужали за добу 2 038 пацієнтів.

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