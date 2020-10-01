За минулу добу в Україні зафіксовано 4 069 нових випадків COVID-19

В Україні за минулу добу зафіксовано 4 069 нових випадків COVID-19, це - антирекорд кількості нових хворих за добу.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Станом на ранок 1 жовтня в Україні 213 028 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 193 летальних.

94 398 пацієнтів одужали, 2 038 - за минулу добу.

Загалом було проведено 2 308 415 тестувань методом ПЛР.

Статистика у регіонах:

Вінницька область - 6 308 випадків;

Волинська область - 8 194 випадки;

Дніпропетровська область - 6 088 випадків;

Донецька область - 3 557 випадків;

Житомирська область - 6 088 випадків;

Закарпатська область - 9 918 випадків;

Запорізька область - 4 128 випадків;

Івано-Франківська область - 13 837 випадків;

Кіровоградська область - 1 127 випадків;

м. Київ - 23 155 випадків;

Київська область - 9 279 випадків;

Львівська область - 20 590 випадків;

Луганська область - 1 091 випадок;

Миколаївська область - 3 270 випадків;

Одеська область - 13 789 випадків;

Полтавська область - 2 345 випадків;

Рівненська область - 12 554 випадки;

Сумська область - 4 435 випадків;

Тернопільська область - 13 767 випадків;

Харківська область - 19 128 випадків;

Херсонська область - 1 168 випадків;

Хмельницька область - 6 188 випадків;

Чернівецька область - 14 605 випадків;

Черкаська область - 4 165 випадків;

Чернігівська область - 4 254 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, станом на ранок 1 жовтня у світі зафіксовано 34 159 512 випадків захворювання на коронавірус, 1 018 793 пацієнти померли. Одужали 25 430 643 людини.