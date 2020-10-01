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За минулу добу в Україні зафіксовано 4 069 нових випадків COVID-19

Одужали за добу 2 038 пацієнтів.

За минулу добу в Україні зафіксовано 4 069 нових випадків COVID-19
Фото: EPA/UPG

В Україні за минулу добу зафіксовано 4 069 нових випадків COVID-19, це - антирекорд кількості нових хворих за добу.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Станом на ранок 1 жовтня в Україні 213 028 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 193 летальних.

94 398 пацієнтів одужали, 2 038 - за минулу добу.

Загалом було проведено 2 308 415 тестувань методом ПЛР. 

Статистика у регіонах:

  • Вінницька область - 6 308 випадків;
  • Волинська область - 8 194 випадки;
  • Дніпропетровська область - 6 088 випадків;
  • Донецька область - 3 557 випадків;
  • Житомирська область - 6 088 випадків;
  • Закарпатська область - 9 918 випадків;
  • Запорізька область - 4 128 випадків;
  • Івано-Франківська область - 13 837 випадків;
  • Кіровоградська область - 1 127 випадків;
  • м. Київ - 23 155 випадків;
  • Київська область - 9 279 випадків;
  • Львівська область - 20 590 випадків;
  • Луганська область - 1 091 випадок;
  • Миколаївська область - 3 270 випадків;
  • Одеська область - 13 789 випадків;
  • Полтавська область - 2 345 випадків;
  • Рівненська область - 12 554 випадки;
  • Сумська область - 4 435 випадків;
  • Тернопільська область - 13 767 випадків;
  • Харківська область - 19 128 випадків;
  • Херсонська область - 1 168 випадків;
  • Хмельницька область - 6 188 випадків;
  • Чернівецька область - 14 605 випадків;
  • Черкаська область - 4 165 випадків;
  • Чернігівська область - 4 254 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, станом на ранок 1 жовтня у світі зафіксовано 34 159 512 випадків захворювання на коронавірус, 1 018 793 пацієнти померли. Одужали 25 430 643 людини.

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