За минулу добу в Україні зафіксовано 4 069 нових випадків COVID-19

В Україні за минулу добу зафіксовано 4 069 нових випадків COVID-19, це - антирекорд кількості нових хворих за добу.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Станом на ранок 1 жовтня в Україні 213 028 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 193 летальних.
94 398 пацієнтів одужали, 2 038 - за минулу добу.
Загалом було проведено 2 308 415 тестувань методом ПЛР.
Статистика у регіонах:
- Вінницька область - 6 308 випадків;
- Волинська область - 8 194 випадки;
- Дніпропетровська область - 6 088 випадків;
- Донецька область - 3 557 випадків;
- Житомирська область - 6 088 випадків;
- Закарпатська область - 9 918 випадків;
- Запорізька область - 4 128 випадків;
- Івано-Франківська область - 13 837 випадків;
- Кіровоградська область - 1 127 випадків;
- м. Київ - 23 155 випадків;
- Київська область - 9 279 випадків;
- Львівська область - 20 590 випадків;
- Луганська область - 1 091 випадок;
- Миколаївська область - 3 270 випадків;
- Одеська область - 13 789 випадків;
- Полтавська область - 2 345 випадків;
- Рівненська область - 12 554 випадки;
- Сумська область - 4 435 випадків;
- Тернопільська область - 13 767 випадків;
- Харківська область - 19 128 випадків;
- Херсонська область - 1 168 випадків;
- Хмельницька область - 6 188 випадків;
- Чернівецька область - 14 605 випадків;
- Черкаська область - 4 165 випадків;
- Чернігівська область - 4 254 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, станом на ранок 1 жовтня у світі зафіксовано 34 159 512 випадків захворювання на коронавірус, 1 018 793 пацієнти померли. Одужали 25 430 643 людини.