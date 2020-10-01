У світі від ускладнень COVID-19 померли більше 1 млн людей

У світі станом на ранок 1 жовтня зафіксовано 34 159 512 випадків захворювання на коронавірус, 1 018 793 пацієнти померли. Одужали 25 430 643 людини.

Про це свідчать дані Worldometer.

Так, за минулу добу було зафіксовано 11 077 нових випадків, з них 5053 - в Мексиці, 2317 - в Індії і 1337 - у Бельгії.

Лідерами за кількістю хворих є США (7 447 282), Індія (6 312 584), Бразилія (4 813 586) і Росія (1 176 286).

Нагадаємо, 30 вересня в Україні було зафіксовано новий ковідний антирекорд - за добу лабораторно підтвердили коронавірус у 4 027 осіб. Зафіксовано також рекордну добову кількість пацієнтів, яким вдалося побороти коронавірусну недугу, - 2 110. 64 людини з діагностованим COVID-19 померли.