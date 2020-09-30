Дебаты Трампа и Байдена. Тучи над Америкой сгущаются

Возвращаясь к самим дебатам, следует отметить одну, как представляется, важную вещь: эта дискуссия – если так можно назвать разговор с употреблением личных оскорблений и постоянных прерываний друг друга – засвидетельствовала: Соединённые Штаты как никогда расколоты, что в ближайшие четыре года ситуация, вероятнее всего, будет только ухудшаться, что стороны вряд ли удержат своих сторонников от радикальных действий после выборов.

Ныне различные социологические компании выпускают отличные друг от друга рейтинги , где Байден все же лидирует в схватке. Одни говорят, что разрыв составляет чуть более двух процентов, кто-то говорит о разнице в десять и более. Выборы 2016 года показали, что социологические компании ошибаются , притом значительно. Поэтому будем считать, что у двух кандидатов более-менее равные шансы на победу, тем более что её в последние десятилетия определяют всего несколько ключевых спорных штатов.

В Соединённых Штатах прошли первые дебаты Трампа против Байдена. Невзирая на то, что ведущий Fox News Крис Уоллес пытался говорить о будущем страны, двое кандидатов говорили более всего о прошлом, меньше о настоящем и практически ничего о том, что будет с Америкой в следующие четыре года.

Фото: EPA/UPG

Вакцина от коронавируса, или Чья маска больше

Нынешние дебаты, что очень символично, проходили в кливлендском кампусе для медработников, который в связи с пандемией коронавируса был переформатирован под лазарет на тысячу койка мест для тяжелобольных с диагнозом Covid-19. Здание даже назвали «Госпиталем надежды». К сожалению, после первых президентских дебатов вряд ли это место можно будет назвать «Местом надежды», скорее раздора и раскола.

В США за весь период пандемии заразилось свыше семи миллионов людей, из них 200 тыс. погибли. В мире это считается рекордным показателем, посему обычный американский избиратель, особенно сомневающийся, ждал от обеих кандидатов внятной стратегии – что со всем этим делать. Дискуссия же скатилась к сведению старых счетов и к новым оскорбительным обвинениям.

Ключевой посыл Байдена к американцам можно свести к следующей фразе: «У президента нет плана». По словам бывшего вице-президента администрации Обамы, «Трамп ничего не предложил, хотя еще в феврале он знал, насколько серьезен этот кризис». Также политик довольно удачно заметил, что «запаниковали не американцы, запаниковал сам Трамп».

Проблема в том, что сам Байден в ходе дебатов не изложил своей концепции по выходу из нынешней тяжелой ситуации. Всё, что он успел, так это сказать, что если бы он был президентом, то бы обеспечил больницы надлежащим оборудованием, необходимым для лечения пациентов и защиты медицинских работников, а школы – отдельным надлежащим финансированием.

Фото: EPA/UPG

Трамп же сказал о вине Китая, который, по словам президента США, сокрыл информацию о Covid-19. «Это вина Китая, этого никогда не должно было случиться», – сказал глава Белого дома, не забыв упомянуть при этом, что его администрация проделала «феноменальную работу». На самом деле, с точки зрения мобилизации своего, да и сомневающегося электората, это был довольно сильный шаг: образ внешнего врага многим американцам близок и понятен.

На этом все. Дальше конструктивная беседа переросла в выяснение отношений, постоянные прерывания, иногда довольно утомляющие, со стороны Трампа, а также несдержанные оскорбления Байдена в отношении главы государства.

Президент вспомнил визави о, как он утверждает, абсолютно провальной медицинской реформе, которую в наследие ему передала администрация Обамы, о том, что начальное отсутствие должной защиты у американцев – это вина Байдена и его бывшего начальника. Он назвал своего оппонента «социалистом», намекая на то влияние, которое оказал Берни Сандерс и его команда на формирование программы Байдена. В конечном счёте от Трампа прозвучала фраза: «Если бы вы остались руководить страной, то у нас было бы не 200 тысяч, а два миллиона погибших от коронавируса».

Фото: EPA/UPG Табличка с надписью ‘200 000 погибших. Они заслуживали лучшего’ видна среди флагов, установленных в память об американцах, погибших от COVID-19, возле памятника Вашингтону на Национальной аллее в Вашингтоне, США, 22 сентября 2020 г

Постоянные нападки, прерывания оппонента, попытка сделать так, чтобы Байден запнулся и растерялся сделали свое дело: противник Трампа отошел от конструктивной дискуссии и начал отпускать личные оскорбления в адрес своего противника, назвав того «лжецом», «клоуном», даже попросил «того парня заткнуться». Думаю, какой-то именитый американский журналист днями напишет, что Байден спустился на уровень Трампа, заменив дискуссию политиков уличной склокой.

Весь этот фарс потом выродился в выяснение, кто и как носит маски. Здесь, кстати, надо заметить, что команда Трампа, вечного поборника масочного режима, придумала очень эффективный политтехнологический шаг: глава Белого дома, как фокусник, вытащил посреди дискуссии из кармана маску, сказав, что носит её в определённых местах по мере необходимого. При этом он, конечно же, не мог не уколоть Байдена, указав, что тот «появляется с самой большой маской на лице, которую я когда-либо видел».

Наверное, самой важной темой этого блока прений можно назвать выпуск вакцины от коронавируса. Трамп сказал, что не согласен с рядом своих советников, которые утверждают, что ранее лета 2021 года она не появится. Более того, он подчеркнул, что вакцина может появится «очень скоро». Байден же указал, что президент оказывает давление как на учёных, так и на разработчиков. Однако при этом бывший вице-президент не захотел отвечать, согласиться ли он со словами разработчиков, если те скажут, что препарат эффективен и безопасен.

Фото: EPA/UPG

Байден: «Демократическая партия – это я»

Одной из главных тем дебатов стало назначение очередного кандидата от Республиканской партии на пост судьи Верховного суда – Эми Кони Барретт. Согласно имеющейся процедуре, её кандидатуру должен рассмотреть и утвердить Сенат. 12 октября, менее чем за месяц до выборов, начнутся заседания по этому поводу.

Изначально нужно понять, что Верховный суд – та ключевая инстанция, которая на сей раз может решить исход президентского голосования, если возникнут определённые дискуссии относительного легитимности всего избирательного процесса. Так уже было в 2000 году, когда Верховный суд заставил пересчитать во Флориде голоса и отдал победу на президентских выборах Джорджу Бушу-младшему. Трамп уже заявил, что попросит суд разобраться с почтовым голосованием.

Судьи выбираются пожизненно, и только смерть одного из них позволяет президенту выдвинуть кандидатуру. Трампу в какой-то степени повезло, он замещает уже третьего верховного судью США. При этом при нынешнем шатком положении вещей баланс сил между республиканцами и демократами может значительно пошатнуться: 6 против 3 в пользу первых.

Фото: EPA/UPG

Учитывая, что ныне многие американцы будут голосовать при помощи почты, что подсчёт голосов может на фоне коронавируса, почтовых ограничений, путей доставки длиться неделями, а то и больше, стороны – в особенности Трамп – говорят о фальсификации процесса. Следовательно, команде президента нужно иметь такой Верховный суд, который сможет в случае чего поддержать главу Белого дома, если тот заявит о нелегитимности выборов.

Во время дебатов между Трампом и Байденом произошёл серьёзнейший спор относительно будущего Верховного суда.

Байден утверждал, что выборы уже стартовали, и миллионы граждан США проголосовали по открепительным талонам или проголосовали досрочно.

«У американского народа есть право голоса в выборе кандидата в Верховный суд. У них не будет такого шанса сейчас, потому что мы уже находимся посреди избирательного процесса. Мы должны подождать и посмотреть, каков будет исход этих выборов», – сказал бывший вице-президент. В общем-то, его цель здесь очевидна: не дать Трампу создать республиканское большинство в высшей судебной инстанции страны, в особенности на фоне выборов, а в последующем – если удастся одержать победу – внести на пост верховного судьи кандидатуру от демократов.

Фото: EPA/UPG

Позиция же Трампа предельно проста. Она звучит следующим образом: мы победили, нам и решать, что делать в этой ситуации с Верховным судом.

«Меня избирали не на три года, меня выбирали на четыре года. Мы выиграли выборы. У выборов есть последствия. У нас есть Сенат, у нас есть Белый дом, и у нас есть феноменальный кандидат», – отметил президент.

Любопытно, что все эти прения завершились тем, что Байден так и не ответил на вопрос, признает ли он легитимным назначение Эми Кони Барретт судьей Верховного суда США.

Интересно, что дальше разговор снова свелся к выяснению отношений, когда Трамп, резко перескочив с темы суда на коронавирус, назвал Байдена «крайним социалистом», намекая на объединение его штаба с командой Сандерса. На это Байден парировал: «Моя партия – это я. Сейчас я Демократическая партия. Платформа Демократической партии – это то, что я одобряю».

Фото: EPA/UPG

Всё это сразу позволяет вспомнить французских монархов. Однако главное здесь нечто иное: если Байден проиграет на этом поле и республиканцы назначат своего судью, многие демократы отвернуться от бывшего вице-президента, посчитав его слабым. Обратная реакция, конечно же, будет и в отношении Трампа, если Сенат откажется от голосования. Однако, как правильно заметил глава Белого дома, оппонент и другие члены бывшей администрации Обамы оставили в наследство 128 вакантных судейских должностей по всей стране, на различных уровнях. И Трамп их всех заполнил…

Из России с любовью

Одной из главных тем последней недели, которую, конечно же, не мог обойти стороной ведущий Крис Уоллес, было расследование журналистов The New York Times, в котором говорилось, что Трамп с 2001 по 2015 год не заплатил ни цента подоходного налога, а в 2016 и в 2017 году он перевел в Минфин по этой статье лишь по 750 долларов.

Байден сказал, что «этот человек заплатил меньше налогов, чем школьный учитель». А Трамп пообещал отчитаться о своих налогах, не сказав, правда, когда он это сделает.

«Я заплатил миллионы долларов налогов. Миллионы долларов подоходного налога», – сказал глава Белого дома. Он повторил, что его налоговые декларации в настоящее время проверяются, и «как только проверка будет закончена, вы ее увидите».

Фото: EPA/UPG

Ныне, как известно, его налоговые декларации проходят проверку в Службе внутренних доходов США. Она, невзирая на различные судебные тяжбы, длится с 2016 года, хотя при этом закон не запрещает выпуск налоговых деклараций в ходе подобного мониторинга.

Однако после этих заявлений всё пошло под откос. Когда Байден сказал, что Китай «усовершенствовал искусство воровства» за время президентства Трампа, последний перешел на личности, вспомнив о связях сына бывшего вице-президента Хантера с Китаем и Россией. Не преминул при этом президент вспомнить и об Украине, точнее о компании Burisma, в совет директоров которой входил Хантер Байден. Напомним, что фирма экс-министра экологии в правительстве Николая Азарова Николая Злочевского.

Фото: EPA/UPG

«Почему, просто из любопытства, тогдашний мэр Москвы, его жена, дали вашему сыну $3,5 млн? Что он сделал в Burisma, чтобы заслужить $183 тыс?», – спросил Трамп. Он также заметил, что Украину на этой схеме обворовали на миллионы долларов.

И если поначалу Байден все опровергал и даже попытался сместить акценты, вспомнив о своём втором ныне покойном сыне, Бью, то потом просто почему-то вспомнил о наркотической зависимости Хантера и перешел к оскорблениям Трампа, вспомнив о его семье.

«С этим клоуном трудно что-то сказать», – сказал бывший вице-президент. «О его семье мы могли бы говорить всю ночь», – добавил Байден, указывая на детей президента, которые работают в Белом доме и участвуют в президентской кампании.

В итоге вновь прозвучали слова о российском вмешательстве и о том, что Трамп является марионеткой в руках Кремля. Всё это выглядело как-то очень низкопробно, причём с обеих сторон.

Фото: EPA/UPG

Левая, правая где сторона?

Обсуждалось немало тем: и упадок экономики в США, и климатические изменения, которые стали причиной лесных пожаров в Калифорнии, о корпоративном налогообложении. Однако самые жарки дискуссии, конечно же, возникли в связи с уличными протестами на расовой почве, которые во многих городах переросли в массовые беспорядки.

Во время прений Байден заявил, что нынешний глава Белого дома «ничего не сделал для чернокожего населения», – и добавил, что «этот президент попытался вызвать расистскую ненависть, расистское разделение». Пи этом Байден указал, что темнокожее население США наименее защищено от Covid-19.

Трамп в ответ напомнил Байдену как тот выступил за поддержку законопроекта о преступлениях 1994 года, предусматривающего более суровые наказания за преступления, связанные с наркотиками, а также позволял полицейским применять серьёзные силовые меры против правонарушителей.

«Я сейчас отпускаю людей из тюрем. Вы же относились к черному сообществу так же плохо, как и ко всему остальному в этой стране», – заметил Трамп.

Фото: EPA/UPG

Интересно, что ни Трамп, ни Байден не захотели призывать своих сторонников – в первом случае ультраправых, во втором – левых радикалов – успокоиться и перестать дестабилизировать ситуацию на местах. Байден вообще сказал, что антифа – это не движение, а идеологическое направление. При этом он признался, что не просил мэров Портленда и Орегона (оба – демократы), городов, где уже несколько месяцев происходят жестокие протесты, поговорить с протестующими, успокоить толпу и призвать тех к порядку.

«Демократы, управляющие этими городами, не хотят говорить, как вы, о законе и порядке», – заметил Трамп.

Всё это приводит к мысли о возможных уличных массовых протестах сразу после выборов – как с одной, так и с другой стороны – при любых результатах. Нынешний накал, вероятно, и об этом писало немало американских журналистов, может перерасти в гражданскую революцию.

Примечательно, что в конце дебатов Трамп так и не смог обозначить, согласится ли он на мирную передачу власти. Байден сказал, что примет любой результат.

Фото: EPA/UPG

Впрочем, невзирая на эти заверения, глядя на массовые протесты во многих американских городах, кажется, что оба кандидата в качестве последнего аргумента используют всё же улицу. Как известно, толпа обычно всегда выходит из-под контроля. А пока ясно одно: данная ситуация просто так не разрешится. Поэтому нам остается лишь наблюдать. Благо развязка совсем близко. Хоть тучи над Америкой сгущаются.

Впрочем, не только над ней. Когда Америка слишком поглощена внутренними проблемами или же сознательно отгораживается от остального мира, уровень напряженности повсюду значительно нарастает. Слабостью США, вне всякого сомнения, попробуют воспользоваться. И РФ здесь будет в первых рядах.