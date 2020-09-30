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Трамп на теледебатах заявив, що син Байдена заробив цілий статок в Україні

У відповідь Байден назвав Трампа "маріонеткою Путіна".

Трамп на теледебатах заявив, що син Байдена заробив цілий статок в Україні
Трамм выступает с обращением к нации в Конгрессе США
Фото: EPA/UPG

Президент Дональд Трамп під час теледебатів кандидатів у президенти в США заявив про те, що син колишнього віцепрезидента Джо Байдена Гантер заробив корупційні статки під час роботи в фірмі "Бурісма" в Україні.

"Він (Гантер Байден – ред.) заробив цілий статок в Україні", - цитує Трампа Укрінформ.

Джо Байден категорично заперечив звинувачення Дональда Трампа.

"Це цілковита неправда", - наголосив Байден у відповідь, підкресливши, що пишається своїм сином.

Трамп також наголосив, що Гантер Байден "заробив мільярди" під час ведення бізнесу в Китаї, натякнувши, що він це робив у незаконний спосіб.

Зі свого боку, Джо Байден, знову заперечив ці теорії, які поширюють його опоненти.

Колишній віцепрезидент натомість підкреслив, що Трамп таким чином хоче відвернути увагу виборців від реальних проблем для американців.

"Йдеться не про мою та не його (Трампа – ред.) сім'ю, йдеться про американські родини. Він не хоче говорити про те, що потрібно вам", - звернувся Байден до американських виборців.

Джо Байден назвав нинішнього главу Білого дому Дональда Трампа "маріонеткою" російського президента Володимира Путіна.

"Я зустрічався віч-на-віч із Путіним і твердо заявляв йому, що ми не прийматимемо його нісенітниць. Він же (Трамп – ред.) є маріонеткою (дослівно "puppet" – цуценя англ.) Путіна", - заявив колишній віцепрезидент США, відповівши на закиди Трампа, що зовнішня політика попередньої команди була слабкішою.

Байден аргументував свою позицію тим, що Трамп досі "відмовляється навіть сказати що-небудь Путіну за винагороду (яку Росія пропонувала в Афганістані – ред.) за голови американських солдатів".

Нагадаємо, раніше Трамп порекомендував Китаю і Україні почати розслідування з приводу діяльності Байдена.

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