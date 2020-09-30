У Польщі погодили склад нового уряду

В уряд увійшли лідери двох партій коаліції, Ярослав Качинський та Ярослав Говін. Пост прем'єра зберіг Матеуш Моравецький.

Кандидат на посаду міського голови Кракову Малгожата Вассерманн (справа) та колишній прем'єр-міністр Беата Шидло (у центрі) у де

Лідери парламентської коаліції "Об’єднана правиця" у польському Сеймі, до складу якої входять партії "Право і справедливість", "Порозуміння" та "Солідарна Польща", затвердили склад оновленого уряду країни.

Про це повідомила речниця партії "Право і справедливість" Аніта Червінська.

"Відбулося засідання ради коаліції, на якому фінально затвердили склад уряду", - зазначила вона.

Odbyło się posiedzenie Rady koalicji, na którym ostatecznie zaakceptowano skład rządu — Anita Czerwińska rzecznik PiS (@RzecznikPiS) September 29, 2020

Головна зміна – в уряд увійшли лідери двох партій коаліції, Ярослав Качинський та Ярослав Говін. Кількість міністерств зменшена з 20-ти до 14-ти.

Пост прем'єра зберіг Матеуш Моравецький.

Віце-прем’єром та шефом Комітету з питань державної безпеки став лідер партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський. В уряді він куруватиме міністерства юстиції та внутрішніх справ.

Ще одним віце-прем'єром та міністром розвитку і праці став лідер партії "Порозуміння", колишній міністр юстиції (2014-2015), колишній віце-прем’єр і міністр науки та вищої освіти (2015-квітень 2020) Ярослав Говін.

Пост міністра юстиції та генерального прокурора зберіг лідер партії "Солідарна Польща" Збігнєв Зьобро (на посаді з 2015 року, аналогічну позицію займав у 2005-2007 роках).

Свої посади зберегли віцепрем'єр та міністр культури Пйотр Глінський та віцепрем'єр та міністр державних активів Яцек Сасін.

Посаду також зберіг міністр інфраструктури Анджей Адамчик (в уряді з 2015 року).

Міністром сільського господарства став Гжегож Пуда, який досі обіймав посаду державного секретаря у Міністерстві фінансів та регіональної політики.

Посади зберегли міністр оборони Маріуш Блащак (на посту з 2018 року, з 2015 по 2018 – міністр внутрішніх справ) та Маріуш Камінський – міністр внутрішніх справ, перший керівник Центрального антикорупційного бюро (аналог українського НАБУ) у 2006-2009 роках, у 2015-2919 роках – міністр без портфеля, у функції якого входила координація польських спецслужб.

Також свої пости зберегли міністр фінансів Тадеуш Косьцінський та міністр сім'ї, праці та соціальної політики Марлена Малонг (обоє в уряді з 2019 року).

Міністром закордонних справ залишився Збігнєв Рау, міністром охорони здоров’я – Адам Нєдзєльський. Обоє були призначені у серпні цього року.

Міністерство довкілля та клімату очолив Міхал Куртика, досі – державний секретар відомства.

Міністерство освіти і науки очолив депутат Сейму, професор Католицького університету Любліна, один з найактивніших критиків "ідеології ЛГБТ" Пшемислав Чарнек.

Міністром, членом уряду з питань громадянства та європейської ідентичності став Міхал Вось, з березня 2020 року – міністр довкілля.

Кандидата на посаду міністра з питань самоврядування коаліції поки не узгодила.

Очікується, що новий склад уряду парламент затвердить цього тижня.

Переформатуванню уряду передувала криза урядової коаліції. Зокрема, депутати Сейму від "Солідарної Польщі" та "Порозуміння" не підтримали поправки до закону про захист тварин, які передбачали заборону розведення тварин заради хутра. Ініціатива належала особисто Ярославу Качинському.

Також представники "Солідарної Польщі" виступили проти законопроекту "Права і Справедливості", що гарантує неможливість покарання чиновників за рішення, ухвалені у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Нагадаємо, у липні у Польщі відбулися президентські вибори, перемогу в яких з мінімальною перевагою здобув Анджей Дуда. Опозиція оскаржила їх результати. 3 серпня Верховний суд Польщі підтвердив перемогу Дуди на президентських виборах.

20 серпня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив про зміни у своєму уряді.