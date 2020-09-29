Маленький юбилей белорусских протестов. Все только начинается

Протесты в Беларуси все это время носили исключительно мирный характер. Многим до сих пор непонятно, почему белорусы не оказали сопротивления силовикам и не попытались если не свергнуть власть, то хотя бы освободить политических заключенных из околоминских тюрем. Одна из причин – это позиция так называемых лидеров оппозиции, часть которых на поверку оказалась пророссийской и выступила, как и Москва, за ослабление режима Лукашенко, а не за его падение. Лидеров, способных повести протест и стать у руля белорусского государства, попросту нет.
Есть куда более банальная, но в то же время лучше объясняющая все причина: это сами белорусы, которые хотят смены власти при сохранении стабильного государства, продолжающего двигаться в сторону России.
Впрочем, все это не означает, что протест вскоре захлебнется: в мировой истории было немало стихийных бунтов, которые начинались без лидеров и просветителей, но заканчивались революцией и приходом нового руководства. Вопрос, конечно же, всегда заключался в том, кто и каким образом приходил к власти. Но это уже совершенно другая история. Быть может, и белорусам удастся пойти по этом пути, а может этого и не получится. Нынешнее противостояние – это испытание на стойкость. И уже становится очевидным, что Лукашенко пойдёт до конца, что он будет держаться за власть до последнего, так как у него нет более иного выхода.
Общая ситуация складывается для Лукашенко предельно негативно. Мы видим, что против него активно выступил ЕС. Буквально за несколько дней позиция президента Республики Эммануэля Макрона, который ещё недавно в ООН говорил, что континенту не нужна новая история по примеру украинского противостояния, вдруг взял и начал лоббировать санкции в отношении режима Лукашенко и призвал его уйти добровольно. Более того, встретился со Светланой Тихановской и обсудил возможное проведение новых выборов.
Светлана Тихановская: «Если Лукашенко уйдёт по-человечески, то получит гарантии безопасности. Даже больше»
Приглашение Тихановской к переговорам не означает, что её легитимизируют. В Европе её воспринимают как возможную трансферную фигуру – человека, который удержит протест и проведет транзит власти. Встреча с ней означает, что Европа в лице одного из её лидеров, Макрона, окончательно отказала в легитимности Лукашенко. А это уже очень плохая история для бывшего беларусского лидера, и она рано или поздно завершится падением его режима.
Посему у Лукашенко есть два варианта, и оба по своей сути проигрышных. Здесь мы не рассматриваем опции, при которой он попросту останется без поддержки и будет свергнут толпой.
Первый вариант – это присоединение к России; как уж это будет называться сейчас не важно. Лукашенко здесь будет играть очень скромную и кратковременную роль. Впрочем, при таком сценарии можно нарваться на открытое противостояние с белорусами, которых ещё недавно сам же Лукашенко агитировал за отказ от подобного шага, организовывая при этом антироссийские митинги.
При подобном варианте Москве грозит потеря контроля над ситуацией и в долгосрочной перспективе – утрата еще одного “братского народа”. Равно то, что произошло в Украине в 2013 – 2014 годах.
Есть второй вариант – пойти по примеру асадовской Сирии. Лукашенко при таком сценарии номинально остается у власти, в стране проходят акции неповиновения и восстания. Управление при этом, фактически, осуществляет Россия.
Есть здесь ещё одна немаловажная составляющая – это местная оппозиция. В Сирии существует своя оппозиция, созданная под патронатом местных спецслужб. Долгое время с ней пытались вести переговоры европейцы и даже вкладывались в неё финансово. В конечном счёте оказалось, что всё это фикция. У Беларуси есть все шансы повторить политическую судьбу Сирии, а у Лукашенко – Асада. И Конгресс национального диалога (по примеру всё той же ближневосточной страны) Лукашенко и карманная оппозиция может тоже проводить где-то в Сочи. При молчаливой злобе Европы. Но под чутким надзором Путина.
На самом деле, белорусы уже победили. Их протест по факту снес режим Лукашенко, оставив от него только фасад. Проблема в том, что за этим фасадом – Москва. Поэтому противостояние только начинается.