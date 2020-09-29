Маленький юбилей белорусских протестов. Все только начинается

27 сентября Беларусь “отметила” 50 дней протестов. Невзирая на силовое подавление , десятки тысяч людей до сих пор выходят на улицы Минска и других городов страны. В то же время оппозиционные лидеры находятся или в тюрьме, или в изгнании за границей . Стачки на предприятиях задохнулись. Команда ключевого телеграмм-канал белорусских протестов NEXTA расколота. ЕС все еще не может прийти к согласию касательно введения санкций в отношении руководства Беларуси. Лукашенко же, как может показаться на первый взгляд, закрепил свои позиции, проведя тайную инаугурацию и заменив часть руководства силового блока.

Фото: EPA/UPG Во время очередного протеста в Минске, 20 сентября 2020 г.

Протесты в Беларуси все это время носили исключительно мирный характер. Многим до сих пор непонятно, почему белорусы не оказали сопротивления силовикам и не попытались если не свергнуть власть, то хотя бы освободить политических заключенных из околоминских тюрем. Одна из причин – это позиция так называемых лидеров оппозиции, часть которых на поверку оказалась пророссийской и выступила, как и Москва, за ослабление режима Лукашенко, а не за его падение. Лидеров, способных повести протест и стать у руля белорусского государства, попросту нет.

Есть куда более банальная, но в то же время лучше объясняющая все причина: это сами белорусы, которые хотят смены власти при сохранении стабильного государства, продолжающего двигаться в сторону России.

Впрочем, все это не означает, что протест вскоре захлебнется: в мировой истории было немало стихийных бунтов, которые начинались без лидеров и просветителей, но заканчивались революцией и приходом нового руководства. Вопрос, конечно же, всегда заключался в том, кто и каким образом приходил к власти. Но это уже совершенно другая история. Быть может, и белорусам удастся пойти по этом пути, а может этого и не получится. Нынешнее противостояние – это испытание на стойкость. И уже становится очевидным, что Лукашенко пойдёт до конца, что он будет держаться за власть до последнего, так как у него нет более иного выхода.

Фото: EPA/UPG

Общая ситуация складывается для Лукашенко предельно негативно. Мы видим, что против него активно выступил ЕС. Буквально за несколько дней позиция президента Республики Эммануэля Макрона, который ещё недавно в ООН говорил, что континенту не нужна новая история по примеру украинского противостояния, вдруг взял и начал лоббировать санкции в отношении режима Лукашенко и призвал его уйти добровольно. Более того, встретился со Светланой Тихановской и обсудил возможное проведение новых выборов.

Приглашение Тихановской к переговорам не означает, что её легитимизируют. В Европе её воспринимают как возможную трансферную фигуру – человека, который удержит протест и проведет транзит власти. Встреча с ней означает, что Европа в лице одного из её лидеров, Макрона, окончательно отказала в легитимности Лукашенко. А это уже очень плохая история для бывшего беларусского лидера, и она рано или поздно завершится падением его режима.

Посему у Лукашенко есть два варианта, и оба по своей сути проигрышных. Здесь мы не рассматриваем опции, при которой он попросту останется без поддержки и будет свергнут толпой.

Фото: EPA/UPG

Первый вариант – это присоединение к России; как уж это будет называться сейчас не важно. Лукашенко здесь будет играть очень скромную и кратковременную роль. Впрочем, при таком сценарии можно нарваться на открытое противостояние с белорусами, которых ещё недавно сам же Лукашенко агитировал за отказ от подобного шага, организовывая при этом антироссийские митинги.

При подобном варианте Москве грозит потеря контроля над ситуацией и в долгосрочной перспективе – утрата еще одного “братского народа”. Равно то, что произошло в Украине в 2013 – 2014 годах.

Есть второй вариант – пойти по примеру асадовской Сирии. Лукашенко при таком сценарии номинально остается у власти, в стране проходят акции неповиновения и восстания. Управление при этом, фактически, осуществляет Россия.

Есть здесь ещё одна немаловажная составляющая – это местная оппозиция. В Сирии существует своя оппозиция, созданная под патронатом местных спецслужб. Долгое время с ней пытались вести переговоры европейцы и даже вкладывались в неё финансово. В конечном счёте оказалось, что всё это фикция. У Беларуси есть все шансы повторить политическую судьбу Сирии, а у Лукашенко – Асада. И Конгресс национального диалога (по примеру всё той же ближневосточной страны) Лукашенко и карманная оппозиция может тоже проводить где-то в Сочи. При молчаливой злобе Европы. Но под чутким надзором Путина.

На самом деле, белорусы уже победили. Их протест по факту снес режим Лукашенко, оставив от него только фасад. Проблема в том, что за этим фасадом – Москва. Поэтому противостояние только начинается.