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Головний редактор білоруського Telegram-каналу Nexta залишив проєкт

Він також пообіцяв взяти участь у нових проектах, подробиць яких не навів.

Головний редактор білоруського Telegram-каналу Nexta залишив проєкт
Роман Протасевич
Фото: Twitter.com

Роман Протасевич - головний редактор Telegram-каналу NEXTA, який висвітлює події в Білорусі, - вирішив вийти з проєкту.

Про це він повідомив у Twitter.

"З неділі я більше не маю ніякого відношення до проекту NEXTA. Рішення про відхід було прийнято мною і не є спонтанним", - повідомив Протасевич.

Він також пообіцяв взяти участь у нових проектах, подробиць яких не навів.

"З екранів ваших девайсів я йду ненадовго. Попереду ще багато чого цікавого. Так що, як то кажуть, не перемикайтеся", - зазначив Протасевич.

Пізніше він додав, що команду NEXTA також покинула журналістка Катерина Єрусалимська.

Нагадаємо, раніше у серпні Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук незареєстрованого кандидата в президенти Білорусі Валерія Цепкало і Степана Путіло, який створив Telegram-канал NEXTA, який повідомляє про події у Білорусі.

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