​Україна вперше висунула свого кандидата на посаду генерального секретаря ОЧЕС

Ним став заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.

Україна висунула свого кандидата на посаду генерального секретаря Організації Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС).

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ.

"Україна вперше висуває свого кандидата – заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара – на посаду генерального секретаря Організації Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ОЧЕС - міжнародна організація, що об'єднує 12 держав Причорномор'я і Південних Балкан, створена для розвитку співпраці, миру, стабільності і процвітання в басейні Чорного моря.

Членами ОЧЕС є Азербайджан, Албанія, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Молдова, Росія, Румунія, Сербія, Туреччина та Україна.

Україна головувала в ОЧЕС у 2013 році, після чого передала цю функцію Вірменії.

Через головування Росії в ОЧЕС в першій половині 2016 року делегація України пішла на дипломатичний демарш.

З 1 липня 2017 року Україна знову очолила ОЧЕС, а у грудні - передала головування Вірменії.