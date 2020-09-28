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​Україна вперше висунула свого кандидата на посаду генерального секретаря ОЧЕС

Ним став заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.

​Україна вперше висунула свого кандидата на посаду генерального секретаря ОЧЕС
Василь Боднар
Фото: Василь Боднар / Facebook

Україна висунула свого кандидата на посаду генерального секретаря Організації Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС).

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ.

"Україна вперше висуває свого кандидата – заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара – на посаду генерального секретаря Організації Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ОЧЕС - міжнародна організація, що об'єднує 12 держав Причорномор'я і Південних Балкан, створена для розвитку співпраці, миру, стабільності і процвітання в басейні Чорного моря.

Членами ОЧЕС є Азербайджан, Албанія, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Молдова, Росія, Румунія, Сербія, Туреччина та Україна.

Україна головувала в ОЧЕС у 2013 році, після чого передала цю функцію Вірменії.

Через головування Росії в ОЧЕС в першій половині 2016 року делегація України пішла на дипломатичний демарш.

З 1 липня 2017 року Україна знову очолила ОЧЕС, а у грудні - передала головування Вірменії.

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