Нагорный Карабах. Если сегодня война
Нагорный Карабах. Если сегодня война
На Дніпрі на Київщині перевернувся човен із дев’ятьма пасажирами
На Дніпрі на Київщині перевернувся човен із дев’ятьма пасажирами
Азербайджан повідомив про понад 550 убитих вірменських військових
Азербайджан повідомив про понад 550 убитих вірменських військових
Міноборони Вірменії та Азербайджану опублікували відео з місця боїв на кордоні (оновлено)
Міноборони Вірменії та Азербайджану опублікували відео з місця боїв на кордоні (оновлено)
На кордоні з Угорщиною спіймали контрабандиста, який хотів вивезти сигарети за підробленими дипломатичними документами
На кордоні з Угорщиною спіймали контрабандиста, який хотів вивезти сигарети за підробленими дипломатичними документами
Оприлюднений повний список загиблих у катастрофі АН-26 біля Чугуєва
Оприлюднений повний список загиблих у катастрофі АН-26 біля Чугуєва
У Нагірному Карабаху почались бойові дії
У Нагірному Карабаху почались бойові дії
Азербайджан повідомив про "взяття під контроль" низки сіл та висот у Нагірному Карабаху (оновлено)
Азербайджан повідомив про "взяття під контроль" низки сіл та висот у Нагірному Карабаху (оновлено)
Охорона здоров’я, на яку ми заслужили
Охорона здоров’я, на яку ми заслужили
ГоловнаСвіт

У Путіна прокоментували конфлікт в Нагірному Карабаху

Пєсков заявив, що Путін в разі потреби проведе телефонну розмову з керівництвом Азербайджану.

У Путіна прокоментували конфлікт в Нагірному Карабаху
Фото: скріншот

У Кремлі вважають загострення ситуації в Нагірному Карабасі причиною для серйозного занепокоєння.

Про це повідомляє РБК з посиланням на прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

"Вчора, на жаль, день був затьмарений надзвичайним загостренням ситуації на лінії зіткнення в зоні Нагірного Карабаху. Це, звичайно ж, є ... причиною серйозного занепокоєння. Вважаємо, що бойові дії повинні бути припинені і конфлікт повинен перейти в політико-дипломатичне русло... На цей момент ми закликаємо всі сторони, перш за все, сторони конфлікту до максимальної стриманості, до відмови від військових методів ведення справ і також до відмови від будь-яких кроків, які можуть спровокувати подальше небажане загострення ситуації, яка і без того перебуває на стадії по суті військового зіткнення", - сказав Пєсков.

За його словами, з перших годин поновлення воєнних дій міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров був в контакті з колегами з Вірменії та Азербайджану.

Пєсков додав, що Володимир Путін в разі потреби проведе телефонну розмову з керівництвом Азербайджану.

На запитання, чи буде Росія приводити в бойову готовність свої війська в цьому регіоні, прессекретар Путіна не відповів. 

"Я тут не військовий фахівець, тому утримаюсь від коментарів", - заявив він.

Нагадаємо, суперечка навколо Нагірного Карабаху триває з 1991 року. Найгостріша фаза протистояння була припинена у 1994 році після підписання так званого Бішкекського протоколу, результатом якого стало утворення невизнаної Нагірно-Карабаської республіки.

27 вересня бойові дії у Нагірному Карабаху перейшли в активну фазу. Азербайджан назвав свою операцію контрнаступом у відповідь на обстріл з боку Вірменії. Обидві сторони заявили про жертви серед військових та мирних жителів.

Вірменія та невизнана Нагірно-Карабаська республіка оголосили воєнний стан і загальну мобілізацію. Згодом воєнний стан та комендантську годину ввели в Азербайджані.

Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Нагорный Карабах. Если сегодня война".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Новини по темі:

Читайте також