У Путіна прокоментували конфлікт в Нагірному Карабаху

Пєсков заявив, що Путін в разі потреби проведе телефонну розмову з керівництвом Азербайджану.

У Кремлі вважають загострення ситуації в Нагірному Карабасі причиною для серйозного занепокоєння.

Про це повідомляє РБК з посиланням на прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

"Вчора, на жаль, день був затьмарений надзвичайним загостренням ситуації на лінії зіткнення в зоні Нагірного Карабаху. Це, звичайно ж, є ... причиною серйозного занепокоєння. Вважаємо, що бойові дії повинні бути припинені і конфлікт повинен перейти в політико-дипломатичне русло... На цей момент ми закликаємо всі сторони, перш за все, сторони конфлікту до максимальної стриманості, до відмови від військових методів ведення справ і також до відмови від будь-яких кроків, які можуть спровокувати подальше небажане загострення ситуації, яка і без того перебуває на стадії по суті військового зіткнення", - сказав Пєсков.

За його словами, з перших годин поновлення воєнних дій міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров був в контакті з колегами з Вірменії та Азербайджану.

Пєсков додав, що Володимир Путін в разі потреби проведе телефонну розмову з керівництвом Азербайджану.

На запитання, чи буде Росія приводити в бойову готовність свої війська в цьому регіоні, прессекретар Путіна не відповів.

"Я тут не військовий фахівець, тому утримаюсь від коментарів", - заявив він.

Нагадаємо, суперечка навколо Нагірного Карабаху триває з 1991 року. Найгостріша фаза протистояння була припинена у 1994 році після підписання так званого Бішкекського протоколу, результатом якого стало утворення невизнаної Нагірно-Карабаської республіки.

27 вересня бойові дії у Нагірному Карабаху перейшли в активну фазу. Азербайджан назвав свою операцію контрнаступом у відповідь на обстріл з боку Вірменії. Обидві сторони заявили про жертви серед військових та мирних жителів.

Вірменія та невизнана Нагірно-Карабаська республіка оголосили воєнний стан і загальну мобілізацію. Згодом воєнний стан та комендантську годину ввели в Азербайджані.

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