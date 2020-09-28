Русский мир. Српски свет. Український світ
Русский мир. Српски свет. Український світ
У Нагірному Карабаху почались бойові дії
У Нагірному Карабаху почались бойові дії
На Дніпрі на Київщині перевернувся човен із дев’ятьма пасажирами
На Дніпрі на Київщині перевернувся човен із дев’ятьма пасажирами
На кордоні з Угорщиною спіймали контрабандиста, який хотів вивезти сигарети за підробленими дипломатичними документами
На кордоні з Угорщиною спіймали контрабандиста, який хотів вивезти сигарети за підробленими дипломатичними документами
Азербайджан повідомив про "взяття під контроль" низки сіл та висот у Нагірному Карабаху (оновлено)
Азербайджан повідомив про "взяття під контроль" низки сіл та висот у Нагірному Карабаху (оновлено)
Охорона здоров’я, на яку ми заслужили
Охорона здоров’я, на яку ми заслужили
Міноборони Вірменії та Азербайджану опублікували відео з місця боїв на кордоні (оновлено)
Міноборони Вірменії та Азербайджану опублікували відео з місця боїв на кордоні (оновлено)
Нагорный Карабах. Если сегодня война
Нагорный Карабах. Если сегодня война
Азербайджан повідомив про понад 550 убитих вірменських військових
Азербайджан повідомив про понад 550 убитих вірменських військових
ГоловнаСвіт

Головному редактору "Наша Ніва" заборонили виїжджати з Білорусі

Суд призначив йому штраф у 405 білоруських рублів. 

Головному редактору "Наша Ніва" заборонили виїжджати з Білорусі
Фото: БЕЛАПАН

У Білорусі суд визнав винним у справі про наклеп головного редактора інтернет-видання "Наша Ніва" Єгора Мартиновича. Слідчий комітет заборонив йому покидати межі країни.

Про це повідомило TUT.BY.

Суд призначив йому штраф у 405 білоруських рублів.

Слідчий комітет Білорусі заборонив журналісту виїжджати з країни через участь у протестах.

"Сьогодні вранці я був у Слідчому комітеті, щоб забрати речі, і мені слідчий Долженок видав постанову про те, що мені заборонено виїжджати з країни", - заявив Мартинович.

Мартинович перебував у статусі підозрюваного у кримінальній справі про наклеп стосовно заступника міністра внутрішніх справ Олександра Барсукова. Приводом стала стаття, в якій діджей Влад Соколовський заявляв, що Барсуков нібито бив його у СІЗО в Мінську після затримання за те, що Соколовський за пару днів до президентських виборів у Білорусі включив у Київському сквері пісню "Перемен".

Нагадаємо,на акціях протесту у Білорусі в неділю затримали понад 350 протестувальників.

Вчора в Білорусі силовики застосували під час затримань світлошумові гранати і сльозогінний газ. Жорсткі затримання відбулися у Гомелі та Гродно. За даними правозахисників, на акції протесту в Білорусі 27 вересня вийшли близько 100 тисяч.

Раніше повідомлялося, що протести у Білорусі почалися 9 серпня після оголошення попередніх підсумків президентських виборів. За даними ЦВК, в них переміг Лукашенко, набравши понад 80% голосів. Єдиний кандидат від опозиції Світлана Тихановська заручилася підтримкою 10% виборців.

Європейські країни заявили про нелегітимність виборів. США, Канада і ЄС пригрозили Мінську санкціями.

23 вересня відбулася таємна інавгурація Лукашенка. Координаційна рада опозиції Білорусії закликала провести безстрокову акцію непокори.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також