Головному редактору "Наша Ніва" заборонили виїжджати з Білорусі

У Білорусі суд визнав винним у справі про наклеп головного редактора інтернет-видання "Наша Ніва" Єгора Мартиновича. Слідчий комітет заборонив йому покидати межі країни.

Про це повідомило TUT.BY.

Суд призначив йому штраф у 405 білоруських рублів.

Слідчий комітет Білорусі заборонив журналісту виїжджати з країни через участь у протестах.

"Сьогодні вранці я був у Слідчому комітеті, щоб забрати речі, і мені слідчий Долженок видав постанову про те, що мені заборонено виїжджати з країни", - заявив Мартинович.

Мартинович перебував у статусі підозрюваного у кримінальній справі про наклеп стосовно заступника міністра внутрішніх справ Олександра Барсукова. Приводом стала стаття, в якій діджей Влад Соколовський заявляв, що Барсуков нібито бив його у СІЗО в Мінську після затримання за те, що Соколовський за пару днів до президентських виборів у Білорусі включив у Київському сквері пісню "Перемен".

Нагадаємо,на акціях протесту у Білорусі в неділю затримали понад 350 протестувальників.

Вчора в Білорусі силовики застосували під час затримань світлошумові гранати і сльозогінний газ. Жорсткі затримання відбулися у Гомелі та Гродно. За даними правозахисників, на акції протесту в Білорусі 27 вересня вийшли близько 100 тисяч.

Раніше повідомлялося, що протести у Білорусі почалися 9 серпня після оголошення попередніх підсумків президентських виборів. За даними ЦВК, в них переміг Лукашенко, набравши понад 80% голосів. Єдиний кандидат від опозиції Світлана Тихановська заручилася підтримкою 10% виборців.

Європейські країни заявили про нелегітимність виборів. США, Канада і ЄС пригрозили Мінську санкціями.

23 вересня відбулася таємна інавгурація Лукашенка. Координаційна рада опозиції Білорусії закликала провести безстрокову акцію непокори.