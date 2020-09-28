США застерегли "зовнішні сторони" від втручання у конфлікт у Нагірному Карабасі

Державний департамент США засудив поновлення бойових дій між Вірменією та Азербайджаном і закликав інші країни утриматися від втручання у конфлікт у Нагірному Карабасі.

Відповідна заява оприлюднена пресслужбою відомства.

У ній сказано, що заступник Держсекретаря Стівен Біген зателефонував Міністру закордонних справ Азербайджану Джейхуну Байрамову і Міністру закордонних справ Вірменії Зограбу Мнацаканяну і закликав обидві сторони негайно припинити бойові дії, а також "використовувати існуючі прямі канали комунікації між сторонами, щоб уникнути подальшої ескалації та уникати риторики та дій, які ще більше напружують ситуацію на місці подій".

В офіційній заяві закордонного відомства США також підкреслюється, що "Сполучені Штати переконані, участь в ескалації насильства зовнішніх сторін завдасть глибокої шкоди і лише посилить регіональне напруження".

У заяві не вказано, про які зовнішні сторони конфлікту йдеться.

Як повідомляли, 27 вересня прем’єр Вірменії дзвонив Путіну для обговорення ситуації з Нагорним Карабахом.

Нагадаємо, що 27 вересня бойові дії у Нагірному Карабаху перейшли в активну фазу. Азербайджан назвав свою операцію контрнаступом у відповідь на обстріл з боку Вірменії. Обидві сторони заявили про жертви серед військових та мирних жителів.

Вірменія та невизнана Нагірно-Карабаська республіка оголосили воєнний стан і загальну мобілізацію. Згодом воєнний стан та комендантську годину ввели в Азербайджані.

Суперечка навколо Нагірного Карабаху триває з 1991 року. Найгостріша фаза протистояння була припинена у 1994 році після підписання так званого Бішкекського протоколу, результатом якого стало утворення невизнаної Нагірно-Карабаської республіки.

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