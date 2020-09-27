Прем‘єр Вірменії дзвонив Путіну для обговорення ситуації з Нагорним Карабахом

Прем’єр Вірменії Нікол Пашинян дзвонив президенту РФ Володимиру Путіну для обговорення ситуації довкола Нагорного Карабаху.

Про це повідомляє російське агентство ТАСС.

Сторони спілкувалися про різке загострення ситуації між Вірменією і Азербайджаном.

“З російського боку висловлена серйозна занепокоєність у зв’язку з відновленням широкомасштабних бойових сутичок. Відмічено, що зараз важливо докласти всіх необхідних зусиль для того, щоб не допустити подальшу ескалацію протистояння, а головне - потрібно припинити воєнні дії”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 27 вересня бойові дії у Нагірному Карабаху перейшли в активну фазу. Азербайджан назвав свою операцію контрнаступом у відповідь на обстріл з боку Вірменії. Обидві сторони заявили про жертви серед військових та мирних жителів.

Вірменія та невизнана Нагірно-Карабаська республіка оголосили воєнний стан і загальну мобілізацію. Згодом воєнний стан та комендантську годину ввели в Азербайджані.

Азербайджан відкрив кримінальне провадження за фактом загибелі п'яти членів однієї родини внаслідок артилерійського обстрілу з боку збройних сил Вірменії під час загострення конфлікту в Нагірному Карабаху. При цьому Вірменія стверджує, що сьогодні було вбито 200 азербайджанських військових.

Суперечка навколо Нагірного Карабаху триває з 1991 року. Найгостріша фаза протистояння була припинена у 1994 році після підписання так званого Бішкекського протоколу, результатом якого стало утворення невизнаної Нагірно-Карабаської республіки.

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