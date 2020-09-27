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Нагорный Карабах. Если сегодня война
Нагорный Карабах. Если сегодня война
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Прем‘єр Вірменії дзвонив Путіну для обговорення ситуації з Нагорним Карабахом

Російська сторона висловила "серйозну занепокоєність". 

Прем‘єр Вірменії дзвонив Путіну для обговорення ситуації з Нагорним Карабахом
Нікол Пашинян
Фото: EPA/UPG

Прем’єр Вірменії Нікол Пашинян дзвонив президенту РФ Володимиру Путіну для обговорення ситуації довкола Нагорного Карабаху.

Про це повідомляє російське агентство ТАСС.

Сторони спілкувалися про різке загострення ситуації між Вірменією і Азербайджаном.

“З російського боку висловлена серйозна занепокоєність у зв’язку з відновленням широкомасштабних бойових сутичок. Відмічено, що зараз важливо докласти всіх необхідних зусиль для того, щоб не допустити подальшу ескалацію протистояння, а головне - потрібно припинити воєнні дії”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 27 вересня бойові дії у Нагірному Карабаху перейшли в активну фазу. Азербайджан назвав свою операцію контрнаступом у відповідь на обстріл з боку Вірменії. Обидві сторони заявили про жертви серед військових та мирних жителів.

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Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Нагорный Карабах. Если сегодня война".

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