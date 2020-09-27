Жосткі затримання проводять у Гомелі та Гродно.

Оновлення 16:50. У білоруських містах силовики жорстко затримують демонстрантів і застосовують спецзасоби, передає TUT.by.

У Гомелі та Гродно ОМОН використав сльозогінний газ та світлошумові гранати. Опозиційні ЗМІ повідомляють про застосування травматичного пістолета у Гомелі.

Фото: tut.by

Фото: Радіо Свобода

У Бресті демонстрантів затримували люди в шоломах та балаклавах, застосовуючи кийки.

У Вітебську та Могилеві відбуваються точкові затримання.

Тим часом у Мінську багатотисячна колона йде по проспекту Машерова. За підрахунками ЗМІ, у марші беруть участь не менше 50 тисяч людей.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

15:00. У Мінську почалися затримання ще до початку традиційного недільного маршу протесту. Про це повідомляє Tut.by.

Чоловіка з букетом білих і червоних квітів в руках затримали біля зачиненого ТЦ "Галерея". Пізніше біля торгового центру затримали двох молодих людей, їх повели в мікроавтобус.

За даними видання, невідомі в балаклавах затримують людей на перетині вулиць Міський вал і Немига. Люди у чорній формі заносять перехожих в автозаки.

Фото: tut.by

Міліція Мінська повідомила про затримання "кількох учасників несанкціонованого заходу". Правозахисний центр "Вясна" інформує про майже 30 затриманих у неділю по усій Білорусі, більшість з них - у Мінську.

Телеграм-канал NEXTA пише, що центральні станції метро та торгові центри закриті. Від ранку до центру Мінська стягували військову техніку, автобуси та автозаки.

Жовтневу та площу Незалежності перекрили огорожею. Люди збираються біля стели "Мінськ - місто герой".

Фото: tut.by

Нагадаємо, протести у Білорусі почалися 9 серпня після оголошення попередніх підсумків президентських виборів. За даними ЦВК, в них переміг Лукашенко, набравши понад 80% голосів. Єдиний кандидат від опозиції Світлана Тихановська заручилася підтримкою 10% виборців.

Європейські країни заявили про нелегітимність виборів. США, Канада і ЄС пригрозили Мінську санкціями.



23 вересня відбулася таємна інавгурація Лукашенка. Координаційна рада опозиції Білорусії закликала провести безстрокову акцію непокори.