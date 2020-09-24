Євросоюз не визнає легітимності президентства Лукашенка

Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив про невизнання Євросоюзом легітимності президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Відповідну заяву в четвер, 24 вересня, поширила Європейська зовнішньополітична служба, передає DW.

У заяві наголошується, що результати проведених 9 серпня виборів президента Білорусі були сфальсифіковані.

"Європейський Союз не визнаватиме їхніх сфальшованих результатів. З огляду на це так звана "інавгурація" 23 вересня 2020 року і новий мандат, про який заявив Олександр Лукашенко, не мають жодної демократичної легітимності", - йдеться в заяві Борреля.

"Ця "інавгурація" безпосередньо суперечить волі широких кіл білоруської громадськості, що відобразилося в численних безпрецедентних мирних протестах, і лише призводить до подальшого поглиблення політичної кризи в Білорусі", - наголошується в заяві.

Нагадаємо, Європарламент ще 17 вересня відмовився визнати Лукашенка президентом Білорусі і підтримав заклики опозиції провести нові вибори за участю міжнародних спостерігачів.

23 вересня відбулася таємна інавгурація Лукашенка. Координаційна рада опозиції Білорусії закликала провести безстрокову акцію непокори.

Раніше легітимність Лукашенка як президента Білорусі відмовилися визнавати Польща, США, Великобританія, Литва і Німеччина.

Міністерство закордонних справ України після додаткових нарад і консультацій сформувало свою позицію. Очільник МЗС Дмитро Кулеба пізно ввечері вчора заявив, що Україна не визнає Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі попри проведення 23 вересня в Мінську так званої інавгурації. Таке рішення ухвалене через порушення під час виборчої кампанії та подальші події у Білорусі.