Він також закликав світ підтримати оновлену резолюцію по Криму.

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до учасників 75-ї сесії Генасамблеї ООН закликав міжнародних партнерів України взяти участь у створенні міжнародної платформи щодо деокупації Криму.

Він також закликав світ підтримати оновлену резолюцію, яка засуджує порушення прав людини у зв’язку з окупацією півострова.

"Хочу запросити наших друзів до участі у створенні міжнародної кримської платформи з метою спільних дій задля захисту прав кримчан та деокупації півострова. А також я закликаю підтримати оновлену резолюцію "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь (Україна)", яка буде винесена на розгляд Генеральної Асамблеї до кінця цього року", - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що питання окупованих територій Криму та Донбасу не мають стати звичними елементами міжнародного пейзажу, де лише доповіді, тематичні зустрічі та протокольні заяви до роковин окупації будуть вважатися достатньою формою міжнародної реакції.

Нагадаємо, у своєму відеозверненні Володимир Зеленський також закликав світову спільноту брати активнішу участь у питанні припинення окупації Росією українських територій та не обмежуватися формальними заходами.