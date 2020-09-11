Джеппар розповіла про стратегію МЗС щодо деокупації Криму

Наразі стратегія - це внутрішній документ МЗС, який не є публічним і не охоплює всі напрямки державної політики.

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар в ексклюзивному інтерв'ю LB.ua розповіла, які заходи передбачає стратегія деокупації Криму, розроблена Міністерством закордонних справ України.

За словами Джеппар, наразі стратегія - це внутрішній документ МЗС, який не є публічним і не охоплює всі напрямки державної політики. Серед іншого, документ окреслює засади роботи платформи з деокупації Криму.

"Вона (платформа – ред.) задасть багаторівневу рамку, яка триматиме тему Криму на різних рівнях. Найвищий політичний рівень на себе візьме саміт, організацію якого ініціюватиме Україна. Він проходитиме щорічно, ми пропонуємо його проведення у символічний для України день – 26 лютого – день опору Криму російській окупації", - сказала Джеппар.

Другий рівень, за її словами, проводитиметься на рівні міністрів закордонних справ і міністрів оборони.

"Чому оборони, тому що ми будемо наголошувати на тому, говорячи про окупацію Криму, нам йдеться не лише про систематичне порушення прав людини, про яке ми не будемо забувати, але й про мілітаризацію півострова і загроза безпеці не лише України, а й усього регіону. Ми бачимо апетити Російської федерації – це і Близький Схід, і Північна Африка. Для них Крим – це плацдарм для військових", - пояснила перша заступниця голови МЗС.

"Наступний рівень – міжпарламентські зв’язки, робота з головами парламентських асамблей Ради Європи, ОБСЄ, НАТО, робота з депутатами", - додала вона.

МЗС також планує в листопаді провести безпекову конференцію. Втім, Джеппар не виключає її перенесення через COVID-19.

Нагадаємо, у червні в Офісі президента заявили про спільну з Мінреінтеграції, РНБО та МЗС роботою над стратегією деокупації та реінтеграції Криму.

На початку травня голова МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що в Україні розробляють концепцію повернення окупованого Криму.