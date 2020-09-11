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З початку доби порушень режиму припинення вогню на Донбасі не зафіксовано, - штаб

Рятувальники проводять роботи з розмінування території.

З початку доби порушень режиму припинення вогню на Донбасі не зафіксовано, - штаб
Фото: Олена Максименко

З початку доби на Донбасі не зафіксовано порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

"Від початку поточної доби, 11 вересня, на ділянках відповідальності наших підрозділів порушень домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року, не зафіксовано. На усіх ділянках відповідальності українських підрозділів режим тиші зберігається повною мірою", - йдеться у вечірньому зведенні.

Зазначається, що в зоні проведення ООС виконують завдання підрозділи ДСНС Об’єднаних сил. Зокрема, сапери вже розмінували понад 10 гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 42 знайдених вибухонебезпечних предмети.

Окрім цього, рятувальники проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. За минулу добу вони відремонтували 10 будинків, на 33 об’єктах роботи ще тривають.

Нагадаємо, з початку доби, 10 вересня, на Донбасі зафіксовано три порушення повного і всеосяжного режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Бойовики намагалися викликати пожежу і обстріляли суху траву трасуючими кулями.

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