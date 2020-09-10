Зеленський обговорив з Меркель ситуацію на Донбасі

Президент наголосив, що досягнення миру залишається для нього ключовим пріоритетом.

Президент Володимир Зеленський поговорив по телефону з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель і поінформував її про безпекову ситуацію на Донбасі, а також про зусилля української сторони, спрямовані на досягнення миру в регіоні.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

"Дякую за вашу оцінку наших зусиль на шляху до припинення вогню на Донбасі та до мирного врегулювання. Досягнення миру залишається ключовим пріоритетом для мене і для всіх українців", - наголосив Зеленський.

Меркель зі свого боку запевнила, що Німеччина продовжуватиме докладати всіх необхідних зусиль для досягнення прогресу в мирному процесі.

При цьому вона наголосила на важливості виконання Паризьких домовленостей, досягнутих у "нормандському форматі", передусім - дотриманні режиму припинення вогню.

Меркель наголосила, що Україна може розраховувати на підтримку Німеччини та Франції на шляху до вирішення питання війни на Донбасі.

Сторони також обговорили ситуацію у Білорусі. Президент Зеленський наголосив, що Україна приєдналася до заяви ЄС щодо президентських виборів у цій країні.

Нагадаємо, 22 липня Тристороння контактна група домовилася про режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 27 липня. Режим припинення вогню полягає у, зокрема, забороні на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також на використання будь-яких видів літальних апаратів; у забороні на ведення вогню, в тому числі снайперського.

Українські військові дотримувалися режиму тиші, в той час як окупанти робили провокаційні постріли.

Ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін наказав 7 вересня відкрити вогонь по українських укріпленнях у районі населеного пункту Шуми поблизу Горлівки. Відповідна заява опублікована на його сайті. Таке рішення Пушилін аргументував тим, що Україна нібито порушує один з пунктів домовленостей щодо режиму припинення вогню. Бойовики розцінюють інженерні споруди ЗСУ як незаконні.

На позачерговому засіданні ТКГ домовилися про "спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ". Однак сьогодні, 10 вересня, запланована перевірка зірвалася, тому що окупанти висунули Міноборони України "купу нових вимог і претензій". Крім того, бойовики обстріляли позиції ЗСУ біла ШумівЮ де мала відбутися перевірка.