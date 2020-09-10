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Зеленський: "Перенесення посольства в Ізраїлі до Єрусалима поки не на часі“

Однак не виключається можливість відкриття Торгового представництва. 

Зеленський: "Перенесення посольства в Ізраїлі до Єрусалима поки не на часі“
Фото: EPA/UPG

Україна не має в порядку денному перенесення посольства в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів у інтерв`ю The Jerusalem Post.

"Перенесення посольства наразі не входить в наш порядок денний, але можна було б вивчити можливість відкриття в Єрусалимі Торгового представництва", - повідомив він.

Єрусалим своєю столицею вважають у Ізраїлі та Палестині, жодна з країн не визнає за іншою таке право. 

У грудні 2017 року президент США Дональд Трамп офіційно визнав це місто столицею Ізраїлю, після чого посольство Штатів перенесли з Тель-Авіва до Єрусалима. У 2017 році Генеральна асамблея ООН переважною більшістю голосів прийняла резолюцію, яка відкидає рішення США щодо Єрусалима. Україна не голосувала.

У січні 2020 посол Ізраїлю Джоел Ліон закликав Україну перенести посольство з Тель-Авіва до Єрусалима.

У минулому році стало відомо, що Україна збирається відкрити в Єрусалимі Офіс інновацій, але дипломат сказав, що наразі незрозуміло, коли це станеться і який у нього буде статус. 

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