Железняк: новим головою Укроборонпрому може стати ексдепутат партії Вітренко

Кабінет міністрів вніс подання на призначення колишнього народного депутата від партії Наталії Вітренко Сергія Тихонова новим головою ДК "Укроборонпром" замість Айвараса Абромавічуса.

Про це написав у Facebook народний депутат України від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"За моєю інформацією, вчора вранці Прем’єр-міністр (зробив вигляд, що) провів співбесіду з Тихоновим та передав подання на його призначення в Офіс Президента", - написав Железняк.

9 вересня посли Великої сімки зробили заяву щодо Укроборонпрому.

"Реформа Укроборонпрому, яку підтримують країни G7, є фундаментальною для економічного майбутнього України. Саме тому Україна взяла зобов’язання реформувати УОП згідно з принципами ОЕСР. Тільки керівництво, прихильне до прозорості та належного управління, може забезпечити успіх УОП", - йдеться в заяві.

Сергій Тихонов у 1998-2002 роках був нардепом 3 скликання, обирався за списками Прогресивної соціалістичної партії України Наталії Вітренко, у 1999 році вийшов з фракції.У 2002 році балотувався у Раду від блоку "За єдину Україну!".

Нагадаємо, у лютому СБУ встановила, що підприємства концерну "Укроборонпром" в 2015-2019 роках через іноземні "фірми-прокладки" закуповували продукцію військового призначення у Росії, вартість якої була завищена в 2-3 рази.