Гончаренко на засіданні Уряду: вимагаємо припинити нецільове використання коронавірусного фонду

Нецільове використання коштів коронавірусного фонду має бути припинене. Про це під час засідання Кабінету Міністрів України заявив народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко.

Як зазначив депутат у коментарі журналістам, гроші, виділені з бюджету на боротьбу з епідемією і виплати медикам, зараз активно "закатуються в асфальт", повідомили у пресслужбі "ЄС".

"Медики доплат не отримують. Я навів приклад лікарні швидкої допомоги міста Києва, де зараз знаходиться політв’язень Володимир Балух, якого знайдено з важкими травмами. Так ось, в цій лікарні жоден лікар з травня жодної доплати не отримав. При тому, що всі гроші «закатуються в асфальт». Більша частина фонду COVID-19 (а це 35 мільярдів із 65) пішла на дороги. Я під час засідання Уряду задавав питання щодо плану дій. Відповіді, яку б можна було б назвати відповіддю, я не отримав", – зауважив народний депутат.

На його думку, рішення Уряду ухвалюються із великим запізненням.

Також Олексій Гончаренко акцентував увагу, що по всіх школах країни ні діти, ні вчителі не забезпечені засобами індивідуального захисту за державний кошт.

"Діти пішли до школи, отже тепер на передовій, крім медиків, ще й вчителі і вихователі дитячих садків. І яка їм допомога від держави? Ніякої. Кожній дитині кажуть – бери маску з собою. Три маски на день за власний рахунок. Батькам тільки на маски і працювати, на місяць це кілька тисяч гривень. І ніхто не збирається цим забезпечувати, все перекладається на місцеві органи влади. Тож ситуація досить складна. І розуміння, як цей Уряд збирається щось реально змінювати в цьому питанні, я не бачу", – зауважив Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, що 35 з 66 млрд з Фонду боротьби з коронавірусом використають для реконструкції, ремонту й утримання автомобільних доріг.