"Євросолідарність" вимагає негайного розслідування нападу на Балуха

Партія "Європейська солідарність" вимагає негайного розслідування нападу на колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха у столичному Гідропарку.

Про це йдеться у заяві на сайті політсили.

"Ми серйозно занепокоєні нападом на відомого політв’язня Кремля та активіста нашої партії Володимира Балуха. Балух, який провів 4 роки в російських тюрмах, вчора відзначав річницю звільнення разом з іншими політв’язнями, був жорстоко побитий. Важко уявити, що до 12 години сьогоднішнього дня він пролежав без свідомості у вкрай важкому стані. Тепер його життю загрожує серйозна небезпека внаслідок отриманих травм. Ми вимагаємо негайного розслідування і відповідей на питання, хто напав на Володимира Балуха, і всіх обставин цього злочину", - заявили в "ЄС".

У партії не виключають, що причиною нападу стали політичні погляди Балуха.

"Ми вимагаємо особистого контролю за розслідуванням міністра внутрішніх справ. Ми молимося за те, аби Володя вийшов з коми і зміг побороти завдані травми. Дякуємо лікарям, які зараз борються за його життя", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці Балуха знайшли побитим. У нього зламані рука та ключиця. Офіс Президента заявив, що "вкрай стурбований інформацією про напад на колишнього політв'язня" та вимагає від Нацполіції швидкого та повного розслідування цього злочину. Крім того, в ОП зазначили, що поки що немає підтверджених даних, які свідчили б про те, що в нападу міг бути політичний мотив. Пізніше в Нацполіції розповіли про деталі побиття Балуха.

Раніше "Європейська Солідарність" заявила, що на місцевих виборах хоче об'єднати патріотів із різних політсил. Серед тих, хто очолить списки до обласних і міських рад, - діючі народні депутати фракції "ЄС" Михайло Забродський та Іванна Климпуш-Цинцадзе, а також політв'язні Кремля Роман Сущенко та Володимир Балух.