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"Європейська солідарність" вимагає зупинити витрачання коштів Фонду боротьби з COVID-19 на не пов'язані з коронавірусом цілі

"Маємо рятувати медичних працівників, які протистоять поширенню коронавірусу в Україні, застрахувати їхнє здоров’я і забезпечити лікарні усім необхідним для подолання пандемії". 

"Європейська солідарність" вимагає зупинити витрачання коштів Фонду боротьби з COVID-19 на не пов'язані з коронавірусом цілі
Фото: eurosolidarity.org

Фракція "Європейська солідарність" вимагає зупинити витрачання коштів з Фонду боротьби з COVID-19 на будь-які цілі, не пов’язані безпосередньо з боротьбою з коронавірусом

Про це повідомили у пресслужбі політисли

"Всі ці гроші мають витрачатися виключно на боротьбу з коронавірусом і порятунок людей. Для цього Фонд і був створений – не для корупції, не для «відосиків» і не для будівництва доріг. Маємо рятувати медичних працівників, які протистоять поширенню коронавірусу в Україні, застрахувати їхнє здоров’я і забезпечити лікарні усім необхідним для подолання пандемії", - йдеться у заяві.

Крім того, "ЄС" вимагає розслідувати усі випадки нецільового використання коштів на боротьбу з коронавірусом і притягнути винних до відповідальності.

У фракції також підкреслили, що поширення коронавірусу в Україні вже значно перевищило кількість хворих у Китаї, населення якого у понад 30 разів перевищує населення України. Політсила пов'язує таку захворюваність з нецільовим використанням коштів з Фонду боротьби з COVID-19.

"Фонд було сформовано шляхом болісного скорочення видатків на освіту, культуру, місцеве самоврядування. Але, як кажуть, "спритність рук", і жодного шахрайства", - зазначається у повідомленні фракції.

Нагадаємо, що 35 з 66 млрд з Фонду боротьби з коронавірусом використають для реконструкції, ремонту й утримання автомобільних доріг.

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