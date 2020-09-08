Зеленський заявив про "знищення" майже всіх тендерних "тролів" із будівництва доріг

Президент Володимир Зеленський впевнений, що державі вдалося вирішити проблему з тендерними "тролями", які заробляли великі гроші на будівництві доріг, до того ж неякісному.

Про це глава держави заявив 8 вересня на брифінгу під час робочої поїздки до Сумської області, передає "Інтерфакс-Україна".

Зеленський зазначив, що в регіоні дороги справді будують дещо повільніше, ніж в інших областях. При цьому він зауважив, що це не пов'язано з недоробкою місцевого "Укравтодору" або керівництва області.

"Це пов'язано з тим, що справді багато проектів було заблоковано на рівні Антимонопольного комітету. Тому що існують такі тендерні "тролі". Ми 90% таких "тролів", які існували і заробляли мільйони на такому ціновому демпінгу тендерів, практично всіх "знищили", - розповів президент.

Зеленський наголосив, що ті, хто ще й будував неякісні дороги, тепер не можуть змиритися з тим, що не можуть виграти тендери, і борються як можуть. "Вони демпінгують з цінами, блокують заявами до Антимонопольного комітету, через суди зупиняють будівництво", - сказав він.

Глава держави зазначив, що якби не блокування через суди й АМКУ, темпи будівництва доріг були б набагато вищі.

При цьому він запевнив, що взяті на себе зобов'язання щодо доріг загальнодержавного значення, майже 160 км доріг, контролюються, а голови "Укравтодору" й обладміністрації доповідають, що до кінця року все буде завершено.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що хотів би стати президентом, при якому в Україні побудують всі дороги.

Нагадаємо, на початку березня по всій Україні стартував проєкт "Велике будівництво". Основним завданням проєкту є реконструкція чи зведення 6,5 тис. км доріг, 142 шкіл, 117 дитячих садочків, 212 відділень екстреної меддопомоги, 570 медлабораторій і 122 спортивних комплексів по всій країні.

За даними Київського міжнародного інституту соціології, "Велике будівництво" підтримують майже 90% українців.