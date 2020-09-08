Саакашвілі погодився стати "перехідним" прем’єром Грузії

Своє рішення Саакашвілі пояснив тим, що хоче допомогти грузинському народу "вийти з кризи".

Голова виконавчого комітету Національної ради реформ, експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі відповів на пропозицію опозиції стати кандидатом у прем'єр-міністри Грузії.

У своєму фейсбуці Саакашвілі заявив, що погодився посісти посаду премʼєра у разі перемоги об’єднаної грузинської опозиції на парламентських виборах.

При цьому він зазначив, що згоден бути "перехідним премʼєром" - тільки на стабілізаційний період.

"Безумовно, я хочу допомогти моєму грузинському народу вийти з кризи. Тому я оголосив, що згоден бути перехідним прем'єр-міністром не на повний термін, а на стабілізаційний період, поки нам не вдасться подолати глибоку економічну кризу, в якій зараз перебуває Грузія", - пояснив Саакашвілі.

Саакашвілі додав, що продовжує виконувати свої функції глави виконкому Нацради реформ в Україні.

"Ми готуємося до чергового засідання Нацради. Ми запропонуємо на засіданні комплексні реформи надрокористування, підключення до електрики, судову реформу і реформу ДАБІ. Крім того, незабаром парламент розгляне запропоновані нами раніше реформи митниці та приватизації, а також введення податку на виведений капітал", - розповів він.

Саакашвілі наголосив, що для нього "долі України та Грузії нероздільні. Я не вибираю між двома країнами".

Нагадаємо, 27 серпня колишній президент Грузії, голова Виконавчого комітету реформ України Саакашвілі повідомив, що вирішив повернутися у Грузію. Згодом він додав, що "активно включився в грузинську виборчу кампанію.

Парламентські вибори в Грузії відбудуться в кінці жовтня.

Міністр юстиції Грузії Тея Цулукіані, коментуючи рішення Саакашвілі, зазначила, що вітатиме його повернення на батьківщину, оскільки на нього "чекає грузинська в'язниця".

У 2004-2013 роках Саакашвілі був президентом Грузії. Після закінчення другої каденції він залишив країну. У Грузії проти нього порушено кримінальні справи, зокрема, його заочно засудили до 6 років в'язниці. Улітку 2014 року Грузія оголосила Саакашвілі в розшук.

Пізніше Саакашвілі отримав український паспорт, а у 2015-2016 роках очолював Одеську облдержадміністрацію. У 2017 році п'ятий президент Петро Порошенко припинив українське громадянство Саакашвілі через зазначення неправдивих даних в анкеті, проте у 2019 році шостий президент Володимир Зеленський своїм указом його повернув.

7 травня 2020 року Зеленський призначив Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ, який він перейменував на Офіс простих рішень та результатів. Саакашвілі також заявив, що Україну "потрібно витягувати з болота". А зробити це, на його думку, може тільки Зеленський.